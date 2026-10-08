Кашпировского, которого обожали в РФ, собираются похоронить в Украине: родственники держат место захоронения в секрете

Анатолия Кашпировского, которого в свое время обожали миллионы россиян, но называли "шарлатаном", собираются похоронить в Украине – в Виннице, где уже покоятся его родители и дочь Елена. Тело известного советского психотерапевта после прощания в Москве якобы уже везут в сторону украинской границы.

Видео дня

Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на свои источники. Интересно, что близкие по неизвестным причинам публично не разглашают, где именно будет его могила.

После "всенародной" церемонии прощания гроб с телом Кашпировского доставили в ритуальное бюро в Подмосковье. Там его подготовили к транспортировке на микроавтобусе с табличкой "груз 200".

От кремации, которую ранее называли одним из вариантов исполнения последней воли психотерапевта, родственники якобы отказались. Племянник Юрий Мамаев утверждал, что "шарлатан" просил кремировать его после смерти. По его словам, об этом желании знал и сын Кашпировского – Сергей.

Мамаев также говорил, что Кашпировский хотел часть праха похоронить рядом с матерью в Виннице, а другую часть оставить в России.

РЕКЛАМА

В настоящее время гроб якобы уже вывезли из Москвы в направлении украинской границы. Доставить его собираются через страны Европы, ведь прямого сообщения с РФ или Беларусью нет. Конечным пунктом маршрута называют Винницу.

Именно там похоронены родители Кашпировского – Михаил и Ядвига. Там же в 2018 году нашла последний пристанище его дочь от первого брака Елена. Женщина скончалась в Канаде в возрасте 50 лет, после чего ее тело перевезли в Украину.

Главные истории дня

Анатолий Кашпировский родился в селе Ставница Хмельницкой области. Он долгое время жил и работал в Виннице, а впоследствии переехал в Россию. В 1996 году психотерапевт заявлял, что покинул жилье в Киеве и получил российское гражданство.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как выглядит "тайный" особняк Кашпировского в США, почему он стал головной болью "шарлатана" и кому он достанется по наследству.