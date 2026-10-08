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Кашпировского, которого обожали в РФ, собираются похоронить в Украине: родственники держат место захоронения в секрете

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
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Кашпировского, которого обожали в РФ, собираются похоронить в Украине: родственники держат место захоронения в секрете
Кашпировского, которого обожали в РФ, собираются похоронить в Украине

Анатолия Кашпировского, которого в свое время обожали миллионы россиян, но называли "шарлатаном", собираются похоронить в Украине – в Виннице, где уже покоятся его родители и дочь Елена. Тело известного советского психотерапевта после прощания в Москве якобы уже везут в сторону украинской границы.

Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на свои источники. Интересно, что близкие по неизвестным причинам публично не разглашают, где именно будет его могила.

Кашпировского, которого обожали в РФ, собираются похоронить в Украине: родственники держат место захоронения в секрете

Кашпировского собираются похоронить в Виннице. Источник: росмедиа

После "всенародной" церемонии прощания гроб с телом Кашпировского доставили в ритуальное бюро в Подмосковье. Там его подготовили к транспортировке на микроавтобусе с табличкой "груз 200".

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От кремации, которую ранее называли одним из вариантов исполнения последней воли психотерапевта, родственники якобы отказались. Племянник Юрий Мамаев утверждал, что "шарлатан" просил кремировать его после смерти. По его словам, об этом желании знал и сын Кашпировского – Сергей.

Кашпировского, которого обожали в РФ, собираются похоронить в Украине: родственники держат место захоронения в секрете

В настоящее время гроб якобы уже вывезли из Москвы в направлении украинской границы. Источник: россмедиа

Мамаев также говорил, что Кашпировский хотел часть праха похоронить рядом с матерью в Виннице, а другую часть оставить в России.

В настоящее время гроб якобы уже вывезли из Москвы в направлении украинской границы. Доставить его собираются через страны Европы, ведь прямого сообщения с РФ или Беларусью нет. Конечным пунктом маршрута называют Винницу.

Кашпировского, которого обожали в РФ, собираются похоронить в Украине: родственники держат место захоронения в секрете

В настоящее время гроб якобы уже вывезли из Москвы в направлении украинской границы. Источник: россмедиа

Именно там похоронены родители Кашпировского – Михаил и Ядвига. Там же в 2018 году нашла последний пристанище его дочь от первого брака Елена. Женщина скончалась в Канаде в возрасте 50 лет, после чего ее тело перевезли в Украину.

Анатолий Кашпировский родился в селе Ставница Хмельницкой области. Он долгое время жил и работал в Виннице, а впоследствии переехал в Россию. В 1996 году психотерапевт заявлял, что покинул жилье в Киеве и получил российское гражданство.

Кашпировского, которого обожали в РФ, собираются похоронить в Украине: родственники держат место захоронения в секрете

Могилы родственников Кашпировского. Источник: Росмедиа

Ранее OBOZ.UA сообщал, как выглядит "тайный" особняк Кашпировского в США, почему он стал головной болью "шарлатана" и кому он достанется по наследству.

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