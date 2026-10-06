Камалия, которая набрала вес после борьбы с раком, призналась, почему ''тает'' на глазах и колола ли себе препараты для похудения

Заслуженная артистка Украины Камалия рассказала, что в последнее время замечает в сети активное обсуждение своей потери веса, а порой и обвинения в использовании инъекций для похудения Mounjaro или Ozempic, поэтому решила расставить точки над "i". Как подчеркнула певица, она "тает" на глазах из-за проблем со здоровьем, а не благодаря каким-то "секретным" методам.

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Летом у артистки случилось воспаление кишечника, поэтому врачи назначили ей строгую диету, которая напрямую влияет на ее фигуру. Об этом звезда рассказала в откровенном посте в Instagram, подчеркнув, что с годами ее тело менялось много раз из-за сложных испытаний.

По словам Камалии, до 2021 года она была довольно стройной. Артистка всегда вела активный образ жизни, занималась конным спортом и даже была чемпионкой Украины по выездке. В 2008 году, когда звезда стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. World, она весила 46 кг при росте 174 см, но уже в тот период здоровье начало подводить ее.

В 2006 году врачи обнаружили у Камалии узел на щитовидной железе и аутоиммунный тиреоидит (воспаление, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные клетки щитовидной железы), из-за чего ей назначили гормональный препарат "Эутирокс". Как вспомнила артистка, в том же году она начала бороться за шанс родить ребенка.

"Началась моя долгая борьба за то, чтобы стать мамой и чтобы сбылась моя самая главная мечта в жизни. Это было связано с гормональными препаратами, операциями и ЭКО. Затем я заболела COVID, а после него у меня обнаружили рак. После гормональной химиотерапии, операции и лучевой терапии я очень изменилась и начала набирать вес", – рассказала певица.

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Новый "удар" постиг Камалию в 2026 году. Летом певица оказалась в реанимации с воспалением кишечника и острым дивертикулитом (воспалением выпячиваний стенки толстой кишки). Для борьбы с хроническим заболеванием звезде назначили лекарства и пожизненные строгие ограничения в питании

"Да, я похудела. Но всего лишь примерно на 5 кг за несколько месяцев. И за этими килограммами нет никакого "волшебного секрета". Сегодня я действительно придерживаюсь очень строгой диеты – но не ради похудения, а из-за состояния здоровья. Вот и весь мой "секрет". Несмотря ни на что, я продолжаю работать над собой, заниматься спортом, выходить на сцену, ездить по городам Украины, давать концерты и делать то, что люблю. Поэтому не желаю никому такого рецепта похудения. Берегите себя и будьте здоровы!", – подчеркнула певица.

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