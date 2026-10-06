Камалия, которая набрала вес после борьбы с раком, призналась, почему ''тает'' на глазах и колола ли себе препараты для похудения

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыПехотинцам из Третьей штурмовой бригады срочно нужна помощь: осталось собрать 42 тыс. грнМерц приехал в Киев, несмотря на угрозы РФ: что меняется в поддержке Украины и привез ли он Taurus. Интервью с КотовымМерц приехал в Киев, несмотря на угрозы РФ: что меняется в поддержке Украины и привез ли он Taurus. Интервью с КотовымСыновья Джамалы дебютировали на большой сцене вместе с мамой и вдохнули новую жизнь в легендарную "Песню об учительнице". ВидеоСыновья Джамалы дебютировали на большой сцене вместе с мамой и вдохнули новую жизнь в легендарную "Песню об учительнице". ВидеоОккупанты готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины: в "Атеш" раскрыли подробностиОккупанты готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины: в "Атеш" раскрыли подробности"Черная смерть": что известно о вспышке чумы в России, как передается болезнь и подлежит ли лечению"Черная смерть": что известно о вспышке чумы в России, как передается болезнь и подлежит ли лечениюОккупанты ударили по мосту через Днепр в Запорожье: среди пострадавших – сотрудники Красного Креста. ФотоОккупанты ударили по мосту через Днепр в Запорожье: среди пострадавших – сотрудники Красного Креста. ФотоВ Московской области атакована крупнейшая нефтебаза региона "Володарская": поднялся дым. Фото и видеоВ Московской области атакована крупнейшая нефтебаза региона "Володарская": поднялся дым. Фото и видеоОт лидеров к борьбе за выживание. Что было не так в матче сборной Украины против ВенгрииОт лидеров к борьбе за выживание. Что было не так в матче сборной Украины против ВенгрииУченые обнаружили странный физический признак симпатииУченые обнаружили странный физический признак симпатииПровокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. ФотоПровокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. Фото

Камалия, которая набрала вес после борьбы с раком, призналась, почему "тает" на глазах и колола ли себе препараты для похудения

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read3 мин
icon 372
Камалия, которая набрала вес после борьбы с раком, призналась, почему "тает" на глазах и колола ли себе препараты для похудения
Камалия назвала неожиданную причину своего похудения. Источник: instagram.com/kamaliyaofficial

Заслуженная артистка Украины Камалия рассказала, что в последнее время замечает в сети активное обсуждение своей потери веса, а порой и обвинения в использовании инъекций для похудения Mounjaro или Ozempic, поэтому решила расставить точки над "i". Как подчеркнула певица, она "тает" на глазах из-за проблем со здоровьем, а не благодаря каким-то "секретным" методам.

Летом у артистки случилось воспаление кишечника, поэтому врачи назначили ей строгую диету, которая напрямую влияет на ее фигуру. Об этом звезда рассказала в откровенном посте в Instagram, подчеркнув, что с годами ее тело менялось много раз из-за сложных испытаний.

Камалия, которая набрала вес после борьбы с раком, призналась, почему ''тает'' на глазах и колола ли себе препараты для похудения

Камалия объяснила, что похудела из-за ухудшения состояния здоровья. Источник: Скриншот

По словам Камалии, до 2021 года она была довольно стройной. Артистка всегда вела активный образ жизни, занималась конным спортом и даже была чемпионкой Украины по выездке. В 2008 году, когда звезда стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. World, она весила 46 кг при росте 174 см, но уже в тот период здоровье начало подводить ее.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 9,4 т.
Как Кремль "повесил" расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится "убийца"
icon 9,4 т.
Как Кремль "повесил" расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится "убийца"
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 4,7 т.
Марина Боржемская впервые рассказала о тяжелой болезни, из-за которой исчезала из соцсетей: тренера "Зважених та щасливих" мучают боли
icon 4,7 т.
Марина Боржемская впервые рассказала о тяжелой болезни, из-за которой исчезала из соцсетей: тренера "Зважених та щасливих" мучают боли
Оксана ГейдорОксана Гейдор
icon 1,6 т.
"Ему просто везло с красивыми девушками". Украинский продюсер жестко раскритиковал Фалесу, который заговорил о "СВО"
icon 1,6 т.
"Ему просто везло с красивыми девушками". Украинский продюсер жестко раскритиковал Фалесу, который заговорил о "СВО"

В 2006 году врачи обнаружили у Камалии узел на щитовидной железе и аутоиммунный тиреоидит (воспаление, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные клетки щитовидной железы), из-за чего ей назначили гормональный препарат "Эутирокс". Как вспомнила артистка, в том же году она начала бороться за шанс родить ребенка.

"Началась моя долгая борьба за то, чтобы стать мамой и чтобы сбылась моя самая главная мечта в жизни. Это было связано с гормональными препаратами, операциями и ЭКО. Затем я заболела COVID, а после него у меня обнаружили рак. После гормональной химиотерапии, операции и лучевой терапии я очень изменилась и начала набирать вес", – рассказала певица.

Камалия, которая набрала вес после борьбы с раком, призналась, почему ''тает'' на глазах и колола ли себе препараты для похудения

Из-за борьбы с раком артистка набрала вес. Источник: instagram.com/kamaliyaofficial

Новый "удар" постиг Камалию в 2026 году. Летом певица оказалась в реанимации с воспалением кишечника и острым дивертикулитом (воспалением выпячиваний стенки толстой кишки). Для борьбы с хроническим заболеванием звезде назначили лекарства и пожизненные строгие ограничения в питании

"Да, я похудела. Но всего лишь примерно на 5 кг за несколько месяцев. И за этими килограммами нет никакого "волшебного секрета". Сегодня я действительно придерживаюсь очень строгой диеты – но не ради похудения, а из-за состояния здоровья. Вот и весь мой "секрет". Несмотря ни на что, я продолжаю работать над собой, заниматься спортом, выходить на сцену, ездить по городам Украины, давать концерты и делать то, что люблю. Поэтому не желаю никому такого рецепта похудения. Берегите себя и будьте здоровы!", – подчеркнула певица.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Камалия в слезах раскрыла правду о разводе с Захуром и сорванной помолвке с богачом.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесасоцсетиЛишний весфотографииКамалияКамалия
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться