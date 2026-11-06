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Ирина Сопонару прокомментировала слухи о том, что в "Квартале" мало платили, и назвала реальную причину своего увольнения

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
237
Ирина Сопонару прокомментировала слухи о том, что в "Квартале" мало платили, и назвала реальную причину своего увольнения
Ирина Сопонару рассказала о причинах увольнения из "Квартала 95"

Украинская юмористка Ирина Сопонару откровенно заговорила о своем увольнении из "Квартала 95" после почти 10 лет работы. Как рассказала знаменитость, она решила разорвать связи со студией, чтобы в конце концов выйти из зоны комфорта и начать развивать собственное дело. А на слухи о небольших заработках на проекте Сопонару отреагировала несколько загадочно, подчеркнув: ей постоянно не хватает денег.

О причинах увольнения из "Квартала 95" артистка рассказала в интервью Мирославе Мандзюк. Она призналась, что "вынашивала" в себе решение уйти из проекта около года и еще ни разу не пожалела об этом шаге.

"Я хотела сделать что-то свое. Понимала, что пока я в этой зоне комфорта (в "Квартале 95". – Ред.), ничего не начну делать, потому что я очень ленивая. Мне нужно себя подталкивать. А когда появляется столько времени и ты понимаешь, что вообще-то нужно что-то делать, то уже появляются и силы, и энергия, и возможности", – поделилась актриса.

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Ирина Сопонару не стала скрывать, что, несмотря на все раздумья, довольно долго не могла решиться поставить точку в сотрудничестве с "Кварталом 95". С одной стороны, актрисе уже все было понятно в сути функционирования проекта, а с другой – она понимала, что из-за такой стабильности в ее жизни не происходит абсолютно ничего нового.

Ирина Сопонару прокомментировала слухи о том, что в ''Квартале'' мало платили, и назвала реальную причину своего увольнения

Ирина Сопонару уволилась из "Квартала 95", чтобы наконец пойти собственным творческим путем. Источник: Скриншот

Обсуждая эту тему, интервьюер вспомнила, что когда-то Ирина Сопонару высказывалась, что хотела получать больше денег, работая в "Квартале 95". Это вызвало у юмористки заметное удивление, но все же она прокомментировала финансовую сторону участия в проекте.

"Я говорила? Мне всегда мало (денег. – Ред.) везде. По крайней мере, за себя могу сказать, что у нас в Украине актерство не оплачивается так, чтобы мне хватало этих средств", – отметила знаменитость.

Ирина Сопонару прокомментировала слухи о том, что в ''Квартале'' мало платили, и назвала реальную причину своего увольнения

Актриса проработала в "Квартале 95" почти 10 лет. Источник: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, что об увольнении из "Квартала 95" Ирина Сопонару объявила в декабре 2025 года. Тогда актриса почувствовала выгорание, а также потеряла веру в то, что ее профессия имеет какой-либо смысл. Вдохновение вернулось к Сопонару после того, как она увидела реакцию зрителей на свои выступления и осознала, что должна дарить людям эмоции. Сейчас артистка развивает собственные проекты, в частности шоу "Только между нами".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Сопонару заявила о переезде из Киева с мужем-иностранцем. Они до последнего оставались в столице, однако усиление обстрелов со стороны России заставило их пойти на радикальный шаг.

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