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Ирина Горовая рассказала о ритуале от раввина, который помог ей найти любовь, и пролила свет на загадочную персону бойфренда

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
51
Ирина Горовая рассказала о ритуале от раввина, который помог ей найти любовь, и пролила свет на загадочную персону бойфренда
Ирина Горовая рассказала о своей личной жизни. Источник: instagram.com/gorovaya_irina

Украинская продюсер Ирина Горова приоткрыла завесу своей личной жизни, которую долгое время почти не выносит на публику. Уже 6 лет она состоит в отношениях с любимым мужчиной, встретить которого ей помог особый ритуал от раввина – наставника и руководителя еврейской религиозной общины.

Как рассказала знаменитость в интервью Рамине Эсхакзай, задолго до большой войны она получила от духовного лидера четкие указания о том, как должна визуализировать образ "идеального" партнера. Горовая последовала всем рекомендациям и уже через 4 месяца познакомилась с бойфрендом.

Свой путь к построению хороших отношений продюсер начала с работы с психологом. По словам Ирины Горовой, она посетила всего один сеанс, после чего "копалась" в себе, чтобы найти ответ на вопрос: "Зачем мне мужчина?". Тогда знаменитость так и не смогла дать себе четкого объяснения, однако позже услышала судьбоносный совет от друга.

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"У меня был друг-еврей. И он сказал: "Пойди к отцу моей жены, он раввин. Он помолится, расскажет, что тебе нужно сделать". Я говорю: "Ну окей", пошла к нему. Он дал мне красную ниточку и сказал: "Ты должна полностью голой погрузиться в проточную воду, загадать желание, помечтать об этом человеке и намотать ниточку", – вспомнила продюсер.

Ирина Горовая рассказала о ритуале от раввина, который помог ей найти любовь, и пролила свет на загадочную персону бойфренда

Ирина Горовая рассказала, как встретила свою любовь. Источник: Скриншот

Ирина Горовая отправилась на дачу возле Киевского водохранилища вместе со своей дочерью и провела ритуал. Примерно через три-четыре месяца после этого знаменитость отправилась в поход в Карпаты с членами бизнес-школы. Во время путешествия у Горовой порвалась красная нить, о чем она сообщила по телефону раввину, от которого услышала: "Уже все случилось".

Сердце продюсера покорил мужчина, который носил бревна во время похода. Как вспомнила продюсер, будущий бойфренд начал ухаживать за ней уже в Карпатах, а официально развивать романтические отношения они начали через четыре месяца.

"Мы не женаты. Я просто муза сама по себе. Мне нравится вдохновляться мужчиной. Он должен быть творческим или очень умным, как мой отец", – рассказала знаменитость.

Стоит отметить, что впервые о своем таинственном возлюбленном Ирина Горовая заговорила летом 2025 года. Она не раскрыла никаких подробностей о личности партнера, однако подчеркнула, что с ним нашла "идеальную" формулу отношений.

Ирина Горовая рассказала о ритуале от раввина, который помог ей найти любовь, и пролила свет на загадочную персону бойфренда

Продюсерка состоит в отношениях уже шесть лет. Источник: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, что продюсерка дважды была замужем. Впервые она связала себя узами брака в 16 лет с музыкантом Юрием Горовым, от которого родила дочь Наталью. После расставания сердце Ирины Горовой покорил рэпер Потап. Они сыграли свадьбу в 1999 году, позже стали родителями сына Андрея, однако в 2014-м развелись.

Как ранее писал OBOZ.UA, Горовая рассекретила, как с первого взгляда раскусила будущие измены Потапа с Каменских. Продюсеру сразу бросилось в глаза, что эффектная внешность певицы полностью соответствовала типажу ее тогдашнего мужа.

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