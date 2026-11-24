Молодые исполнители, получившие популярность благодаря телевизионным талант-шоу, рискуют быстро потерять внимание аудитории, если после финала проекта решат отдохнуть. Продюсер Ирина Горова считает, что одна из самых больших ошибок начинающих – воспринимать первую волну славы как гарантированный билет к успешной карьере.

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По ее словам в интервью Insider, завершение "Фабрики звезд" – не финиш, а начало гораздо более сложного этапа, когда артистам нужно самостоятельно поддерживать интерес слушателей, развивать творчество и работать над собственным продвижением. Особенно важно не потерять темп, которого удалось достичь во время участия в шоу.

"Самая большая ошибка – воспринимать первую волну популярности как финишную прямую и считать, что расположение слушателей будет с тобой всегда. На самом деле после эфиров начинается совершенно другой этап, и главное здесь – не сбавить темп, набранный во время проекта", – пояснила продюсер.

Она обратила внимание, что во время "Фабрики звезд" участники работали в чрезвычайно насыщенном режиме: создавали музыку, писали песни, совершенствовали свои навыки и постоянно взаимодействовали со зрителями. Однако после завершения шоу эта интенсивность исчезает, а вместе с ней может исчезнуть и мотивация продолжать работать с той же отдачей.

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Именно поэтому Горова советует молодым артистам не откладывать следующие шаги и как можно быстрее сформировать собственную команду. Речь идет о специалистах, которые возьмут на себя менеджмент, продвижение и помогут воплощать творческие замыслы исполнителей.

"Важно монетизировать весь полученный опыт и не останавливаться. Это ежедневная системная работа", – подчеркнула она.

Главные истории дня

Напомним, в эфире суперфинала обновленной "Фабрики звезд" объявили победительницу проекта. Ею стала певица Povin' (настоящее имя – Вероника Степаненко), получившая 34% голосов зрителей. Артистка опередила ближайших конкурентов – Лилию Паламар и Александра Круглого из дуэта LIYAA&LESAN – всего на два процента.

Победа принесла исполнительнице 500 тысяч гривен, возможность записать песню с Иваном Клименко и фит с DJ KOROLOVA.

Ранее OBOZ.UA писал, что победительница первой "Фабрики звезд" Оля Цибульская раскрыла неприятную правду о своем отсутствии на новом шоу.