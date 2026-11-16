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Ирина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работе

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
3,3 т.
Ирина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работе
Ирина Федишин рассказала о своем состоянии после потери дочери. Источник: facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Украинская певица Ирина Федишин откровенно рассказала о боли, с которой живет после потери дочери Вероники на 35-й неделе беременности. По словам знаменитости, этот ноябрь должен был быть наполнен счастьем, ведь их семья дождалась бы долгожданного пополнения, но, к сожалению, все сложилось иначе. Сердце звезды переполнено печалью, которую она решилась выразить через творчество.

Как подчеркнула Федишин в своем Instagram, музыка обладает особой силой – трогать душу и "лечить то, чего не видно глазами". Именно поэтому она нашла в себе силы вернуться к работе и выпустить трек "Боль", как бы это ни не нравилось некоторым критикам.

Ирина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в ''слишком быстром'' возвращении к работе

Ирина Федишин рассказала о боли после потери дочери. Источник: Скриншот

"Сегодня вместо желанного счастья мое сердце учится жить с болью, для которой нет слов. И сегодня я впервые решаюсь выразить ее через музыку. Я возвращаюсь к творчеству. Простите, что на этот раз такая песня. Она родилась из моей боли, из чувств, которые невозможно передать словами", – отметила знаменитость.

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Записать композицию в студии для Ирины Федишин было совсем непростой задачей. Как вспомнила певица, слезы были сильнее ее голоса, но она все же не опускала рук.

Не ставить жизнь на паузу артистке помогла и поддержка фанатов. Хотя в то же время она понимает, что ее возобновление на творческого пути будет понятно не всем. Людям, которые упрекают Ирину Федишин в "слишком быстром" возвращении к работе, звезда уверенно ответила: она сделала это не потому, что боль прошла, а потому, что хотела научиться жить дальше.

"Я знаю, что найдутся и те, кто скажет: "Она уже встала? Уже поет? Уже записывает песни, снимает клипы? Неужели так быстро вернулась к жизни?". И я хочу ответить: "Да. Я встаю. И я иду дальше. Я возвращаюсь". Ведь идти дальше – не значит, что мне уже не больно, не значит оставлять позади тех, кого любишь. Это значит нести эту любовь в своем сердце и продолжать жить", – подчеркнула певица.

Ирина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в ''слишком быстром'' возвращении к работе

Звезда объяснила, почему вернулась к творчеству. Источник: Скриншот

Напомним, что Ирина Федишин потеряла дочь в октябре и сама тогда была близка к смерти. Как сообщила певица, причиной трагедии стала преждевременная отслойка плаценты, сопровождавшаяся внутренним кровотечением.

Ирина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в ''слишком быстром'' возвращении к работе

Федишин и Човник потеряли ребенка в октябре. Источник: instagram.com/vitaliy_chovnyk

На восьмом месяце беременности артистка почувствовала ноющую боль внизу живота, после чего обратилась к врачам, которые посоветовали ей принимать определенные препараты. Федишин выполнила все рекомендации, однако ее самочувствие не улучшилось. Вместе с мужем артистка в итоге отправилась в больницу уже в критическом состоянии, поэтому ей провели экстренную операцию и удалили матку.

После трагедии муж звезды, продюсер Виталий Човнык, раскрыл, что до последнего ее не направляли в медицинское учреждение сотрудницы больницы Святой Анны во Львове – Кристина Мельник и Ольга Коваль. У него осталось много вопросов к работе больницы, поэтому он даже написал жалобу в Министерство здравоохранения Украины. В медучреждении выявили семь нарушений.

Ирина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в ''слишком быстром'' возвращении к работе

В больнице, где певица потеряла дочь, выявили нарушения. Источник: instagram.com/vitaliy_chovnyk

Ранее OBOZ.UA рассказал, что больница, где Ирина Федишин потеряла дочь, отреагировала на "разоблачения" мужа певицы и замечания МОЗ. Там сообщили о кадровых решениях и изменениях в работе медучреждения, а также о работе над устранением выявленных нарушений.

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