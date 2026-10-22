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Ирина Федишин показала первое фото после потери дочери и сквозь боль призналась, как переживает восстановление в больнице

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
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Ирина Федишин показала первое фото после потери дочери и сквозь боль призналась, как переживает восстановление в больнице
Ирина Федишин, которая потеряла дочь, поделилась первым фото после трагедии. Источник: facebook.com/ifedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками первым снимком после тяжелой трагедии – потери дочери на 35-й неделе беременности. Артистка предстала в кадре на больничной кровати в объятиях сыновей Юрия и Олега, которые помогают ей оправиться от пережитой боли.

На фото можно увидеть, что Федишин нашла в себе силы немного улыбнуться после тяжелых испытаний, хотя это далось ей совсем нелегко. О своем восстановлении певица рассказала в откровенном посте в Instagram.

Ирина Федишин показала первое фото после потери дочери и сквозь боль призналась, как переживает восстановление в больнице

Ирина Федишин поделилась фото из больничной палаты. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

"Улыбка… Как же трудно иногда она дается, когда сердце переполнено болью. Но сегодня я хочу подарить вам частичку своего тепла, пусть сквозь боль и слезы, но я очень стараюсь. День за днем, маленькими шагами собираю себя по кусочкам и учусь жить дальше, нахожу силы делать эти маленькие шаги навстречу жизни", – написала исполнительница.

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По словам Ирины Федишин, в этот сложный период ей дарят силы любовь и поддержка родных, в частности обоих сыновей. Мальчики окружили артистку невероятным вниманием и заботой, исцеляя ее "израненную душу".

"Любовь моих невероятных сыночков. Мои два крыла, которые поддерживают меня, ради которых я просыпаюсь и улыбаюсь по утрам, которые несколько раз в день напоминают мне, что сейчас время поцелуев и объятий. Снова и снова говорят мне: "Мама, мы Вас так любим", "Вы у нас самые лучшие", "Как Вы себя чувствуете?". Я знаю, как они переживали за мое здоровье, как больно им было видеть меня в первые дни после операции", – поделилась звезда.

Ирина Федишин показала первое фото после потери дочери и сквозь боль призналась, как переживает восстановление в больнице

Пережить трагедию артистке помогает поддержка родных. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

Плечом к плечу с Ириной Федишин этот болезненный путь проходит ее муж, Виталий Човник. Певица поблагодарила любимого за то, что он ни на шаг от нее не отходит и постоянно оберегает.

Артистка также подчеркнула, что не опускать руки ей помогает огромная поддержка поклонников: "Спасибо за ваше присутствие, за теплые слова, за то, что вы рядом в такое непростое время. Я чувствую, как много людей искренне переживают за меня, как глубоко вы прониклись нашей болью. Ваши молитвы, сообщения, комментарии, каждое доброе слово – все это согревает мое сердце и придает мне сил".

Напомним, что о трагедии в звездной семье стало известно 13 октября. Виталий Човник с болью рассказал, что Ирина Федишин потеряла ребенка и сама оказалась на грани жизни и смерти. Знаменитость перенесла очень сложные роды, операцию и значительную кровопотерю.

Ирина Федишин показала первое фото после потери дочери и сквозь боль призналась, как переживает восстановление в больнице

Певица потеряла дочь на 35-й неделе беременности. Источник: instagram.com/vitaliy_chovnyk

Найти в себе силы нарушить молчание после смерти дочери артистка смогла лишь через несколько дней. Она вышла на связь в сети и призналась, что даже не увидела ребенка после рождения и не смогла прижать ее к груди. Рассмотреть дочь, для которой пара выбрала имя Вероника, Федишин удалось только на фото, которое сделал муж.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ирина Федишин довела сеть до слез обращением к умершей дочери и показала, каким представляет ее голос "с неба".

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