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Ирина Федишин довела сеть до слез обращением к умершей дочери и показала, каким представляет ее голос "с небес"

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read3 мин
63
Ирина Федишин довела сеть до слез обращением к умершей дочери и показала, каким представляет ее голос "с небес"
Ирина Федишин трогательно обратилась к дочери, которую потеряла на 35-й неделе беременности

Украинская певица Ирина Федишин с щемящей болью обратилась к своей дочери Веронике, которую потеряла во время тяжелых родов. Артистка испытывает невероятно сильную боль после трагедии, однако призналась, что смогла найти утешение в песне "Ангелятко" священника Петра Половка. В композиции знаменитость услышала знаковые фразы, которые стали для нее стимулом двигаться дальше ради умершей дочери.

Более того, песня дарит Федишин своеобразное ощущение близости с Вероникой, ведь благодаря технологиям искусственного интеллекта исполнительница словно "воссоздала" голос девочки, который возник в ее воображении. Эмоциональный пост-посвящение дочери знаменитость опубликовала в своем Instagram.

"Я не знаю, какими словами можно утешить мать, которая потеряла своего ребенка… Но в этой песне я услышала фразы, которые, несмотря на невыносимую боль, просто заставляют меня двигаться дальше. Я буду очень стараться, моя доченька, моя Вероничка. "Ангелятко" – песня, которую я никогда не услышу из уст своей дочери, но именно так представляю себе ее голос с небес", – написала артистка.

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Ирина Федишин добавила: она убеждена, что в сложные моменты Господь посылает людям утешение через окружающих, их слова, молитвы, добрые поступки, а иногда через музыку. Исполнительница рада, что открыла для себя композицию "Ангелятко", которая помогает ей смириться с утратой.

Ирина Федишин довела сеть до слез обращением к умершей дочери и показала, каким представляет ее голос ''с небес''

Ирина Федишин поделилась тем, что помогает ей двигаться вперед после трагедии. Источник: Скриншот

Такое признание Ирины Федишин тронуло сердца пользователей сети. В комментариях люди не скрывали, что не смогли сдержать слез, читая пост артистки, и выразили ей искренние соболезнования:

"До слез, крепко обнимаю вас. Слушала песню, и слезы текли рекой".

"Сердце просто разрывается на куски… Ира, мы с вами и вашей дочкой в молитвах".

"Все мамы разделяют вашу боль и горе и плачут вместе с вами. Силы вам и Божьей помощи пережить эти дни".

"Я вся в слезах".

Ирина Федишин довела сеть до слез обращением к умершей дочери и показала, каким представляет ее голос ''с небес''

В сети поддержали артистку. Источник: Скриншот

Невероятно сильной поддержкой для Ирины Федишин стал и ее муж, продюсер Виталий Човник. Он постоянно говорит о необыкновенной силе артистки, а теперь поделился новыми подробностями о ее состоянии после потери дочери.

"Хочу поблагодарить свою Иру за то, что, несмотря на всю боль, которая сейчас живет в ее сердце, она нашла в себе силы открыть душу и поделиться своими переживаниями с вами... Я знаю, насколько непросто ей дались эти слова, и знаю, сколько слез стоит за каждым из них", – написал продюсер.

Виталий Човник также поблагодарил всех поклонников Ирины Федишин, которые своими теплыми словами помогают их семье двигаться вперед. Он подчеркнул, что для артистки такие сообщения, как "Ты сильная женщина", "Ты невероятная мама", "Бог даст тебе силы", значат гораздо больше, чем люди себе представляют.

"Моя Ира действительно сильная. Но она прежде всего мама, сердце которой переживает самую сильную боль... И жена, которую я очень люблю и которую так хочу снова видеть счастливой. Я не могу избавить ее от боли, но могу быть рядом, обнимать, поддерживать и вместе с ней учиться жить дальше. Спасибо вам за то, что своими словами вы помогаете нам находить силы идти вперед", – отметил Човник.

Ирина Федишин довела сеть до слез обращением к умершей дочери и показала, каким представляет ее голос ''с небес''

Муж Федишин рассказал о ее состоянии и поблагодарил поклонников за теплые слова. Источник: Скриншот

Напомним, что о трагедии в семье Ирины Федишин стало известно 13 октября. Тогда Виталий Човник вышел на связь в социальных сетях с мучительной новостью: они потеряли дочь, причем и сама артистка была близка к смерти. Ирина Федишин перенесла тяжелые роды, сложную операцию и значительную кровопотерю, из-за которой медики боролись за ее жизнь.

Ирина Федишин довела сеть до слез обращением к умершей дочери и показала, каким представляет ее голос ''с небес''

Федишин потеряла дочь на 35-й неделе беременности. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

Через несколько дней после трагедии певица нашла в себе силы связаться с поклонниками. Она призналась, что даже не смогла увидеть дочь после рождения. "Познакомиться" с девочкой Ирине Федишин удалось только благодаря фотографии, которую сделал Виталий Човник.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Маричка Падалко упрекнула "украинцев из средневековья" за бездушные "советы" Ирине Федишин, которая потеряла дочь на 35-й неделе беременности.

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