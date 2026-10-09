''Иногда забываю слова'': Алексей Суханов впервые рассказал о перенесенном инсульте и как проходит его реабилитация

Телеведущий Алексей Суханов откровенно заговорил о серьезных проблемах со здоровьем. Ранее знаменитость рассекретил, что врачи обнаружили у него сахарный диабет, однако, как выяснилось теперь, из-за неизлечимой болезни он перенес инсульт.

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По словам журналиста, еще летом он начал проходить реабилитацию и в целом стал гораздо более внимательно следить за своим состоянием. Об этом Суханов рассказал в интервью Еве Коршик.

"Я – не исключение. Сахарный диабет становится все более и более распространенным явлением. Первопричина сахарного диабета – это не сладкое, а стрессы. А мы живем всей страной, прежде всего военные, в режиме постоянного стресса. Нужно контролировать себя, потому что сахарный диабет – это тихий враг, тихое зло, которое начинает разрушать тебя изнутри и может привести к инсульту, к инфаркту, к поражениям сосудистой системы, к ампутациям, к потере зрения", – отметил ведущий.

С одним из таких серьезных последствий сахарного диабета столкнулся и сам Алексей Суханов. Несмотря на то, что сейчас он принимает большое количество необходимых лекарств, пережил инсульт – острое состояние, при котором поражаются кровеносные сосуды головного мозга. Как отметил ведущий, к счастью, после реабилитации он практически пришел в норму, в частности, полностью восстановил моторику. Но все же определенные последствия инсульта он до сих пор ощущает.

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"Мне неудобно об этом говорить. Оправился и оправился. Иногда немного забываю слова, но ничего. Но слава тебе, Господи, обошлось небольшим. Пожалуйста, берегите себя", – сказал знаменитость.

Напомним, что впервые о своем неизлечимом диагнозе Суханов рассказал в 2025 году. Как отметил телеведущий, о сахарном диабете он узнал только на пятом году развития болезни, когда обратился к врачу из-за серьезного физического и эмоционального истощения.

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Тогда журналисту было довольно сложно следовать всем рекомендациям медиков: он забывал принимать таблетки и не хотел колоть палец, чтобы измерить уровень сахара в крови. Но со временем, похоже, Алексей Суханов пересмотрел свое отношение к лечению.

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