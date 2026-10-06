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Имплантаты в лице, липосакция и пластическая хирургия: молодая жена Виктора Павлика честно рассказала, что сделала с собой и какая операция оказалась неудачной

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read4 мин
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Имплантаты в лице, липосакция и пластическая хирургия: молодая жена Виктора Павлика честно рассказала, что сделала с собой и какая операция оказалась неудачной
Екатерина Репяхова рассказала, какие пластические операции она делала на лице и какая из них оказалась неудачной. Источник: instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – раскрыла подробности пластических операций и косметологических процедур, которые изменили ее внешность. Блогер призналась, что одна из операций оказалась неудачной: после первой ментопластики (пластики подбородка) ей пришлось около полугода переживать из-за результата, авпоследствии повторно оперировать подбородок.

Об этом 32-летняя Репяхова рассказала в Instagram, показав, как она выглядела до операций и как выглядит сейчас. По словам жены артиста, первые изменения она сделала в 28 лет и сейчас не жалеет о большинстве из них. В то же время блогер подчеркнула, что не считает себя зависимой от пластики.

Первым изменением для Репяховой стало выравнивание зубов. Она установила элайнеры, хотя, по ее словам, серьезных проблем с прикусом у нее не было. Конструкцию блогер носила чуть больше года, после чего добавила к своему уходу регулярное отбеливание зубов.

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В 29 лет Репяхова решилась на ринопластику. Именно эту операцию она называет одним из самых важных изменений в своей жизни.

"Я ни на секунду не жалею. Это лучшее, что со мной случилось в этой жизни, один из лучших моментов моей жизни. Я по-новому вижу себя, чувствую себя", – рассказала блогер.

При этом Екатерина утверждает, что до популярности не имела особых претензий к своему носу. По ее словам, комплексы появились уже после того, как она стала блогером и начала получать массу оскорбительных комментариев относительно внешности.

Имплантаты в лице, липосакция и пластическая хирургия: молодая жена Виктора Павлика честно рассказала, что сделала с собой и какая операция оказалась неудачной

Как изменилась Екатерина Репяхова. Источник: instagram.com/repyahovakate

"Я никогда не считала, что у меня некрасивый нос, пока не стала блогером. Мне писали о моем носе такие ужасные вещи, типа того, что он похож на чл*н. Это были очень грубые, некрасивые вещи, и это, соответственно, повлияло", – призналась она.

Самой сложной историей для Репяховой стала операция на подбородке. Она рассказала, что всю жизнь хотела сделать его более выраженным, ведь считала свой подбородок маленьким и скошенным. Кроме того, ее беспокоило второе подбородок.

Сначала блогер сделала ментопластику с имплантатом, но результат оказался неудачным. По ее словам, проблема была не только в размере импланта – у нее также образовалась заметная ямочка.

Чтобы исправить результат, она прошла несколько процедур липофиллинга. Блогер отметила, что после них ей приходилось принимать антибиотики, из-за чего, по ее словам, сильно ослаб иммунитет.

Имплантаты в лице, липосакция и пластическая хирургия: молодая жена Виктора Павлика честно рассказала, что сделала с собой и какая операция оказалась неудачной

Хирург показал изменения во внешности Репьяховой. Источник: Скриншот

В конце концов хирург предложил другой вариант. Репяховой установили имплантат меньшего размера, который, по ее словам, заказывали из США, поскольку такого размера в Украине не было.

"Я делала ментопластику во второй раз. Тот подбородок, который у меня есть сегодня, выстраданный, потому что это было очень сложно", – отметила блогер.

На этом пластические операции Репяховой не закончились, хотя большинство последующих процедур уже касались косметологии. Она делает ботулинотерапию (ботокс) примерно раз в полгода, поскольку у нее активная мимика и мимические морщины.

Имплантаты в лице, липосакция и пластическая хирургия: молодая жена Виктора Павлика честно рассказала, что сделала с собой и какая операция оказалась неудачной

Блогер пользуется филлерами. Источник: instagram.com/stories/repyahovakate

Также блогер использует филлеры для контурной пластики губ и регулярно ухаживает за кожей лица.

В частности, из-за очень светлых волос бровей она сделала пудровое напыление (перманентный макияж), после чего периодически ходит на коррекцию и дополнительно окрашивает волоски.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жена Виктора Павлика рассказала об огромном прорыве в лечении ее 5-летнего сына, страдающего редкой генетической мутацией.

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