Илона Гвоздева публично упрекнула Владимира Зеленского: чего она ждет от президента уже больше пяти лет

Хореограф Илона Гвоздева заявила, что уже пятый год подряд ждет от президента Владимира Зеленского присвоения ей звания заслуженной артистки Украины. После очередного награждения представителей культурного сообщества она публично обратилась к главе государства и напомнила о документах, которые, по ее словам, до сих пор лежат где-то в архивах.

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Свое недовольство танцовщица выразила в InstaStories. Она отметила, что имеет немало наград от Вооруженных сил Украины, однако до сих пор не получила государственного признания, на которое рассчитывает.

"Так радуюсь, господин Президент, когда вы в очередной раз поздравляете работников культуры и искусства и раздаете им награды и ордена! Может, и меня наконец как-нибудь поздравите, ведь мои документы на звание заслуженной артистки пятый год подряд лежат где-то там в архивах, и все никак я этого не заслужу!" – написала Гвоздева.

При этом хореограф отдельно подчеркнула, что после замужества ее фамилия другая, а не та, которой она пользуется в публичном пространстве. По словам звезды, Гвоздева и Хомячук – один и тот же человек. Она также упрекнула президента в том, что, несмотря на многочисленные награды от военных, до сих пор не получила награды от него.

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"Если что, Гвоздева – это Хомячук! Это один и тот же человек! У которой множество наград от ВСУ и ни одной от вас! Но я все еще жду", – добавила она.

Поводом для публичного обращения стало награждение представителей украинской культуры, которое состоялось 9 ноября по случаю Дня работников культуры и мастеров народного искусства. Владимир Зеленский встретился с деятелями искусства и вручил государственные награды: более 30 человек получили ордена и медали, еще более 40 – почетные звания.

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Среди награжденных оказалась певица, телеведущая и волонтер Дария Астафьева. Она получила орден княгини Ольги III степени. Такую же награду вручили общественному деятелю и руководительнице выставочных проектов Ukraine WOW и "Той день" Ярославе Гресь.

Также среди награжденных были участники группы "ДахаБраха" Марко Галаневич и Елена Цибульская, музыкант Тарас Тополя, дизайнер Валерия Гузема и писатель Любко Дереш. Кроме того, посмертно орденом "Золотая Звезда" наградили писателя и общественного деятеля Владимира Вакуленко – награду передали его матери.

OBOZ.UA сообщал, что в августе 2026 года президент удостоил трех звезд званий заслуженных артистов Украины.