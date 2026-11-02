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Илона Гвоздева попала в скандал из-за "тренда россиянки", но удалять видео не захотела: как она это объяснила

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read3 мин
1,5 т.
Илона Гвоздева попала в скандал из-за "тренда россиянки", но удалять видео не захотела: как она это объяснила
Илона Гвоздева нарвалась на критику из-за "тренда россиянки". Источник: instagram.com/ilonagvozdeva

Украинский хореограф Илона Гвоздева попала в скандал после публикации видео, где исполнила несколько "вирусных" в сети движений под композицию проекта Wonderland Avenue – White Horse. Внимание аудитории привлекло то, что тренд, который повторила танцовщица, якобы придумала россиянка, поэтому на нее набросились с критикой.

Гвоздеву обвинили в продвижении работ артистов из РФ и порекомендовали уделять больше внимания изучению контента, который она берет за основу собственных роликов. Гневные комментарии появились под соответствующим постом знаменитости в соцсети Instagram.

"Будет здорово не распространять тренды рашиков".

"Вы гоните? Это тренд россиянки".

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"Пожалуйста, проверяйте, что вы распространяете. Неприятно видеть, как наши танцовщицы танцуют тренд россиянки".

Илона Гвоздева попала в скандал из-за ''тренда россиянки'', но удалять видео не захотела: как она это объяснила

В сети раскритиковали танцовщицу. Источник: Скриншот

Илона Гвоздева попала в скандал из-за ''тренда россиянки'', но удалять видео не захотела: как она это объяснила

Илона Гвоздева нарвалась на хейт из-за тренда, который якобы начала россиянка. Источник: Скриншот

Реакция хореографа

Сначала Илона Гвоздева довольно "сухо" ответила на волну хейта. В своих stories она собрала несколько гневных комментариев, а затем добавила запись ролика, созданного с помощью ИИ, где этот скандальный тренд повторили "тренеры" шоу "Голос страны". Хореограф призвала украинцев "не искать измену там, где ее нет", мол, у нее нет времени отслеживать историю всех трендов. Также она упрекнула людей в том, что они пытались донести до нее свое мнение в слишком грубой форме.

Илона Гвоздева попала в скандал из-за ''тренда россиянки'', но удалять видео не захотела: как она это объяснила

Гвоздева призвала не искать предательство там, где его нет

"Интересно, как легко в комментариях раздают ярлыки "толерирует рашиков" людям, которых даже не знают. Наша позиция по поводу войны и России однозначна, и проверять ее из-за тренда в ленте просто абсурд. Указать на происхождение звука можно было одним нормальным предложением. Вместо этого – "вы гоните", "я в ах*е" и пренебрежительный тон. Если целью было донести мысль, она потерялась в форме высказывания. Враг там, а не в комментариях под нашим видео", – отметила танцовщица.

Илона Гвоздева попала в скандал из-за ''тренда россиянки'', но удалять видео не захотела: как она это объяснила

Танцовщица ответила на хейт. Источник: Скриншот

Такой ответ Илоны Гвоздевой не слишком удовлетворил некоторых пользователей сети. Артистку раскритиковали за нежелание исправить ошибку и адекватно объяснить свою позицию вместо обвинений в адрес других.

"Вопрос остается открытым: "Зачем распространять творчество россиян?". Вы же тоже хореограф и можете создать свой тренд под этот трек. Удалить это видео, записать свой тренд и продвигать его. Это было бы очень достойно", – говорится в комментариях.

Илона Гвоздева попала в скандал из-за ''тренда россиянки'', но удалять видео не захотела: как она это объяснила

Гвоздева попала в скандал. Источник: Скриншот

Позже Илона Гвоздева вышла на связь с видео, где решила подробнее разобраться в происхождении тренда. Появление вирусного танца связывают с хореографом Полиной Глен, которая родилась в Казахстане, однако позже переехала в Санкт-Петербург, где и выросла. Творческий путь она начала именно в стране-агрессоре, а в определенный период даже входила в десятку лучших танцовщиц РФ.

В 2012 году Полина Глен открыла собственную хореографическую студию в России, позже ставила танцы для местного конкурса красоты. В 2016 году она эмигрировала в США, где продолжила творческую карьеру. Не так давно она получила некоторую известность в TikTok, исполнив челлендж Heels Walking (динамичный проход на каблуках), который начали повторять пользователи платформы.

Как заявила Илона Гвоздева, она, в отличие от хейтеров, которые "комментируют быстрее, чем думают", поискала информацию о Полине Глен и не нашла фактов, свидетельствующих о ее работе в РФ. В то же время она не возражает, что хореограф проводит мастер-классы на русском и не делала никаких заявлений о войне в публичном пространстве. Однако Гвоздева не может сказать, что эти факты как-либо свидетельствуют о сотрудничестве Глен с россиянами.

Отдельно танцовщица прошлась по песне, которую используют в тренде. White Horse – это ремикс английского диджея Wonderland Avenue и британского продюсера Root Edit на трек датского дуэта Laid Back 1983 года. Проанализировав эти факты, Гвоздева заявила: в этом тренде "русского" столько же, сколько в ее смузи.

"У меня есть встречный вопрос к вам. А как вы с первого кадра определили, что это русский тренд? Неужели так пристально, но тихонько вы следите за российскими аккаунтами, что видите там каждый челлендж или тренд? Потому что я, например, этой танцовщицы вообще не знала, пока вы меня не просветили своими "фе", "предательство", "в ах*е". Бдительность во время войны, конечно, это правильно. Но бдительность – это сначала проверить, а не забрасывать человека камнями оскорблений, предательства и хейта", – отметила танцовщица, в конце послав всех хейтеров на три буквы.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

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