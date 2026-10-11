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Илон Маск решил отомстить "мертвому сыну" Вивиану за смену пола после обещания "всегда любить"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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Илон Маск решил отомстить "мертвому сыну" Вивиану за смену пола после обещания "всегда любить"
Илон Маск решил отомстить "мертвому сыну" Вивиану

Американский миллиардер Илон Маск лишил свою трансгендерную дочь Вивиан Дженну Уилсон медицинской страховки после того, как пообещал "всегда её любить". Об этом заявила первая жена бизнесмена Джастин Уилсон, которая рассказала о конфликте бывшего мужа с дочерью после того, как та объявила о смене пола.

По её словам, Маск воспринял смену гендерной идентичности дочери так, как будто она умерла. Как сообщает People, подробностями семейного конфликта Джастин Уилсон поделилась в фильме "Маск" оскароносного режиссёра Алекса Гибни.

Илон Маск решил отомстить ''мертвому сыну'' Вивиану за смену пола после обещания ''всегда любить''

Маск воспринял смену гендерной идентичности дочери так, как будто она умерла. Источник: instagram.com/vivllainous

В фильме она вспомнила, как бизнесмен реагировал на решение Вивиан, а также рассказала о его отношении к дочери еще в детстве. Сам Маск в документальном проекте не участвовал, а его адвокат угрожал судебным иском из-за информации, которую считает ложной.

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Накануне того, как Вивиан, которая сейчас работает моделью, сообщила о своей трансгендерности, по словам женщины, Маск попросил передать дочери, что "всегда будет её любить". Однако уже на следующий день после каминг-аута Вивиан исключили из медицинской страховки.

По словам Джастин, Вивиан раньше отличалась от других пяти детей в семье сильным характером и не боялась открыто демонстрировать неповиновение отцу.

"У нас с Илоном было пятеро детей, и больше всех бунтовала именно Дженна (Ред. – второе имя Вивиан)", – рассказала она.

Илон Маск решил отомстить ''мертвому сыну'' Вивиану за смену пола после обещания ''всегда любить''

Вивиан раньше отличалась от других пяти детей в семье сильным характером. Источник: instagram.com/vivllainous

Бывшая жена миллиардера также вспомнила случай, когда дочери было всего шесть лет. Тогда Маск, по ее словам, спросил ребенка, кем она хочет быть — победителем или неудачником.

"Подтекст был такой: „Если ты не пойдешь за мной и не сделаешь то, что я говорю, то проиграешь", — пояснила Джастин.

Конфликт между Маском и Вивиан длится уже несколько лет. В 2022 году дочь бизнесмена сменила имя и юридически закрепила свой новый гендер, а также отказалась от отчества отца. С тех пор они неоднократно публично критиковали друг друга.

В марте 2025 года Вивиан заявила, что не хочет иметь ничего общего с отцом и не стремится восстанавливать с ним отношения.

Илон Маск решил отомстить ''мертвому сыну'' Вивиану за смену пола после обещания ''всегда любить''

Вивиан заявила, что не хочет иметь ничего общего с отцом. Источник: instagram.com/vivllainous

"Мне на него наплевать. По правде говоря, мне все равно. Меня раздражает, что люди ассоциируют меня с ним", – подчеркнула она.

Вивиан также называла Маска "жалким человеком-ребёнком" и обвиняла его в распространении ложных утверждений о ней. В частности, она опровергала заявления отца о том, что на её смену пола якобы повлияла "промывка мозгов" в школе.

Ранее OBOZ.UA подробнее объяснял, почему Илон Маск назвал Вивиан Дженну Уилсон "мертвым сыном" и как на это отреагировала девушка.

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