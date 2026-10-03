Илон Маск неожиданно ушел от матери своих 4 детей, которая любила его ''больше жизни'': что было в их последней переписке

Американский предприниматель и генеральный директор SpaceX Илон Маск разорвал отношения со своей избранницей Шивон Зилис, от которой имеет четверых детей. По словам женщины, около недели назад триллионер признавался ей в любви, а теперь внезапно решил разойтись.

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О расставании Шивон Зилис объявила на платформе X. Она опубликовала эмоциональный пост, в котором подчеркнула: желает Илону Маску только самого лучшего, несмотря на то, что его решение уйти причинило ей боль.

"Трудно за одну неделю без какого-либо предупреждения перейти от влюбленности к необходимости отпустить человека, но иногда так бывает. Я счастлива, что смогла показать Илону, каково это – жить, когда тебя по-настоящему понимают, быть окруженным заботой, любовью, стабильностью и нежностью", – написала мать четверых детей предпринимателя.

Шивон Зилис рада, что вместе с детьми смогла создать для Илона Маска "безопасное место", где его ждало счастье, а не "война". По словам женщины, она всегда радовалась, видя улыбку на лице триллионера, когда он переживал сложные периоды.

"Я любила его больше всего на свете. Он подарил мне знания и наполнил мою жизнь смыслом, поэтому потеря действительно огромна. Но, к счастью, мы создали четырех прекрасных маленьких любимцев всей моей жизни. Я безмерно благодарна за наших детей", – отметила Шивон Зилис, – "Мне больно, но я переживаю за Илона и всегда буду желать ему счастья. Счастливого пути, Илон. Миру повезло, что ты в нем есть".

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Откровенный пост Шивон Зилис дополнила скриншотом одной из последних переписок с Илоном Маском. На фото видно, что они обменялись сообщениями, в которых признались друг другу в любви.

Позже предприниматель добавил: если бы знал, что на ужин в Белом доме, который президент США Дональд Трамп устроил в честь визита главы Китая Си Цзиньпина, можно было приглашать своих спутниц, обязательно взял бы ее с собой. На это Зилис ответила: "Ой, это для меня так много значит. Спасибо".

Главные истории дня

Напомним, что в 2021 году Шивон Зилис, которая занимает должность директора по операциям и специальным проектам в одной из компаний Илона Маска – Neuralink, стала мамой близнецов Страйдера и Азур. В 2024 году на свет появилась их дочь Аркадия, а в 2025-м – сын Селдон Ликург. Всего, по данным медиа, Илон Маск является отцом 14 детей.

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