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Икона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. Фото

Анастасия Какун
Анастасия Какун
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Икона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. Фото
Пэрис Хилтон выбрала для Недели моды кепи от украинского бренда

Американская фотомодель и актриса Пэрис Хилтон, которая благодаря своему изысканному стилю заслужила славу "иконы моды", блистала на Неделе моды в Париже в головном уборе от украинского бренда. Светская львица посетила показ Elie Saab в структурированном кепи отечественного дизайнера Руслана Багинского.

Знаменитость выбрала для себя кожаный аксессуар Baker Boy Cap, стоимость которого составляет 21 580 гривен. Фотографии Пэрис Хилтон в стильном кепи появились на странице бренда Ruslan Baginskiy в Instagram.

Икона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. Фото

Пэрис Хилтон надела кепку от Руслана Багинского. Источник: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Икона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. Фото

Leather Baker Boy Cap стоит более 20 тысяч грн. Источник: Скриншот

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Головной убор светская львица удачно сочетала с черно-белым ансамблем от Alice + Olivia. Пэрис Хилтон одела элегантный плащ с массивным бантом и мини-юбку с принтом "гусиная лапка". Лук она дополнила сапогами на каблуках.

Икона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. Фото

Светская львица создала изысканный образ. Источник: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Стоит отметить, что аксессуары от Руслана Багинского уже довольно давно присутствуют в гардеробе Пэрис Хилтон. Так, например, в 2022 году она вышла на прогулку с собачками в хлопковой кепке, украшенной кристаллами.

Икона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. Фото

Хилтон уже давно имеет в своем гардеробе аксессуары от Багинского. Источник: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Светская львица также является поклонницей одежды украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Для рекламной кампании энергетического напитка Пэрис Хилтон выбрала наряд в стиле Барби. Ее лук состоял из мерцающего лифа-топа и мини-юбки насыщенного розового цвета.

Икона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. Фото

Звезда одела наряд от Эльвиры Гасановой. Источник: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Ранее OBOZ.UA сообщил, что легендарная Шэрон Стоун снялась для журнала в платье от украинского бренда стоимостью более 65 тыс. грн.

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