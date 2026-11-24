Украинский актер Олег Загородний нашел необычный способ привлечь внимание голливудской звезды Хью Джекмана к последствиям войны в Украине. Поскольку артист не хотел публично высказываться о российской агрессии, его решили заинтересовать другой темой – уничтожением украинской природы и животных из-за боевых действий.

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Об этой истории Загородний рассказал в интервью Славе Демину. По его словам, помогла знакомая художница Хейли Милен, которая сотрудничает с Джекманом в рамках экологических проектов. Актер предложил ей обратиться к голливудской знаменитости, чтобы тот привлек внимание к войне в Украине. Однако выяснилось, что Джекман не хочет публично комментировать войну.

Тогда Загородний предложил изменить подход: вместо человеческих трагедий рассказать звезде о животных, которые гибнут из-за пожаров и разрушения природной среды. Художница поддержала идею и создала картину с изображением изуродованной украинской степи.

"Я говорю: а давай изобразим на картине не войну. Пусть он думает о том, что в этих посадках сгорают леса, пусть он думает не о людях, не об украинцах – а о том, что там сгорел ежик, лисичка... О животных. Сгорел домик зайчика, целый лес", – вспомнил актер.

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По словам Загороднего, на картине были изображены серые, жуткие пейзажи с изуродованными деревьями, которые показывали последствия боевых действий. Работу представили на мероприятии с участием Джекмана, а позже украинский актер получил личное письмо от голливудской знаменитости.

"Я получил письмо от Хью Джекмана. Он написал мне: "Я знаю, мне Хейли рассказывала о том, что ты делаешь. Мы очень восхищаемся вами", – рассказал Загородний.

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Загородний отметил, что ему было приятно получить такое внимание, однако некоторый осадок все же остался. Ведь за красивой историей о спасении лесов и животных стоит война, которая уничтожает украинскую землю.

"Им, на самом деле, наша ситуация, довольно далека. Они не хотят говорить, что мы, например, за Украину или мы – за Россию. Они просто говорят, что где-то там горят леса. "Мы такие гуманные, мы против того, чтобы горели леса, потому что мы высаживаем леса", – добавил актер.

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