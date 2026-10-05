Голый как сокол: стало известно о наследстве ''шарлатана'' Кашпировского, родившегося в Украине

После смерти Анатолия Кашпировского его родственники могут претендовать на квартиру в Москве ориентировочной стоимостью до 350 тысяч долларов. В то же время неизвестно, действительно ли эта недвижимость войдет в наследство скандального психотерапевта, которого называли "шарлатаном".

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Об этом пишут российские медиа. Речь идет о квартире площадью 55,9 кв. м в Москве. По оценкам журналистов, аналогичное жилье в этом районе и соседних домах стоит от 240 до 350 тысяч долларов.

Впрочем, есть нюанс: Кашпировский в свое время утверждал, что эта квартира не была оформлена на него. Жилье ему предоставила Государственная дума РФ, когда он был депутатом, однако в собственность оно якобы не перешло. Также сообщалось, что впоследствии квартиру могли повторно оформить на его третью жену Гулизар Чалбашову.

По данным росмедиа, другой зарегистрированной недвижимости на имя психотерапевта не было.

Сам Кашпировский в одном из последних интервью фактически признавал: не накопил значительного капитала. Он рассказывал, что в свое время помогал детям с жильем, отдавал деньги и переоформлял имущество на родственников и друзей. В результате, по его словам, он сам остался практически без средств к существованию.

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"Сегодня я голый как сокол", – заявлял Кашпировский.

Несмотря на заявления об отсутствии состояния, Кашпировский продолжал зарабатывать на гастролях и выступлениях. По данным росмедиа, его доходы проходили через ИП, оформленное на Гулизар Чалбашову. Виюле 2026 года на счетах женщины якобы было не менее 7 миллионов рублей (82,7 тысячи долларов).

Гулизар была третьей женой Кашпировского. В августе 2025 года, когда "шарлатану" было 86 лет, у супругов родилась дочь Эллина. О появлении ребенка семья долгое время публично не рассказывала.

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Помимо младшей дочери, у Кашпировского был сын Сергей, который давно живет в США. Также у него была старшая дочь Светлана, которая умерла. Еще один мужчина, 27-летний Алексей Фуштей, называл себя внебрачным сыном "экстрасенса".

Напомним, Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года в Москве в возрасте 87 лет. Последние полтора года он боролся с онкологическим заболеванием. По словам его племянника Юрия Мамаева, у психотерапевта был рак четвертой стадии с метастазами, который привел к полиорганной недостаточности.

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Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области. Популярность он приобрел в конце 1980-х после телевизионных сеансов "гипноза", а впоследствии переехал в Россию. Его методы неоднократно подвергались критике, а самого Кашпировского обвиняли в шарлатанстве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что директор психиатрической больницы в Виннице раскрыла неизвестные ранее факты о Кашпировском, который ранее там работал, а затем сбежал в Россию.