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Голый как сокол: стало известно о наследстве "шарлатана" Кашпировского, родившегося в Украине

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 мин
icon 1,9 т.
Голый как сокол: стало известно о наследстве "шарлатана" Кашпировского, родившегося в Украине
Оставил ли Кашпировский наследство после смерти

После смерти Анатолия Кашпировского его родственники могут претендовать на квартиру в Москве ориентировочной стоимостью до 350 тысяч долларов. В то же время неизвестно, действительно ли эта недвижимость войдет в наследство скандального психотерапевта, которого называли "шарлатаном".

Об этом пишут российские медиа. Речь идет о квартире площадью 55,9 кв. м в Москве. По оценкам журналистов, аналогичное жилье в этом районе и соседних домах стоит от 240 до 350 тысяч долларов.

Впрочем, есть нюанс: Кашпировский в свое время утверждал, что эта квартира не была оформлена на него. Жилье ему предоставила Государственная дума РФ, когда он был депутатом, однако в собственность оно якобы не перешло. Также сообщалось, что впоследствии квартиру могли повторно оформить на его третью жену Гулизар Чалбашову.

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Голый как сокол: стало известно о наследстве ''шарлатана'' Кашпировского, родившегося в Украине

У Кашпировского была квартира в Москве. Источник: Росмедиа

По данным росмедиа, другой зарегистрированной недвижимости на имя психотерапевта не было.

Сам Кашпировский в одном из последних интервью фактически признавал: не накопил значительного капитала. Он рассказывал, что в свое время помогал детям с жильем, отдавал деньги и переоформлял имущество на родственников и друзей. В результате, по его словам, он сам остался практически без средств к существованию.

"Сегодня я голый как сокол", – заявлял Кашпировский.

Несмотря на заявления об отсутствии состояния, Кашпировский продолжал зарабатывать на гастролях и выступлениях. По данным росмедиа, его доходы проходили через ИП, оформленное на Гулизар Чалбашову. Виюле 2026 года на счетах женщины якобы было не менее 7 миллионов рублей (82,7 тысячи долларов).

Гулизар была третьей женой Кашпировского. В августе 2025 года, когда "шарлатану" было 86 лет, у супругов родилась дочь Эллина. О появлении ребенка семья долгое время публично не рассказывала.

Голый как сокол: стало известно о наследстве ''шарлатана'' Кашпировского, родившегося в Украине

Перед смертью Кашпировский страдал от полиорганной недостаточности. Источник: Росмедиа

Помимо младшей дочери, у Кашпировского был сын Сергей, который давно живет в США. Также у него была старшая дочь Светлана, которая умерла. Еще один мужчина, 27-летний Алексей Фуштей, называл себя внебрачным сыном "экстрасенса".

Напомним, Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года в Москве в возрасте 87 лет. Последние полтора года он боролся с онкологическим заболеванием. По словам его племянника Юрия Мамаева, у психотерапевта был рак четвертой стадии с метастазами, который привел к полиорганной недостаточности.

Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области. Популярность он приобрел в конце 1980-х после телевизионных сеансов "гипноза", а впоследствии переехал в Россию. Его методы неоднократно подвергались критике, а самого Кашпировского обвиняли в шарлатанстве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что директор психиатрической больницы в Виннице раскрыла неизвестные ранее факты о Кашпировском, который ранее там работал, а затем сбежал в Россию.

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