Украинский певец и продюсер Геннадий Витер резко отреагировал на заявления Камалии о его личной жизни, в частности на упрек в том, что он якобы скрывает свою настоящую ориентацию за фальшивым романом с бизнесвумен Светланой Голинской. Артист подчеркнул, что коллега по цеху совершенно ничего не знает о его отношениях, и посоветовал ей обратиться за помощью к психиатру, чтобы перестать распространять ложь.

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Более того, Геннадий Витер нанес такой себе "удар" в ответ Камалии и сообщил, что у нее якобы есть сомнительный "молодой любовник" за границей. Продюсер решил обругать исполнительницу в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

"Я уже давно научился не реагировать на такие вещи. На самом деле, во-первых, я не очень понимаю, почему Камалия стала таким экскурсоводом по моей личной жизни. Что она о ней знает? Во-вторых, я искренне желаю ей найти психиатра, психолога, психоаналитика, потому что у меня складывается впечатление, что у нее какие-то проблемы", – сказал продюсер.

По словам Геннадия Витера, в последнее время Камалия сообщает много неправды даже о собственной жизни в инфопространстве. Он вспомнил откровение артистки о том, что ее брак с Мохаммадом Захуром никогда не был действительным в Украине, ведь все документы они оформляли в Пакистане. Как утверждает Витер, это абсолютный бред.

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"Извините, она п*здит всю свою жизнь. Завтра она скажет, что дочери не ее, а послезавтра – что ее мама инопланетянка. Вопрос уже не ко мне. А, там еще какой-то молодой любовник у нее в Португалии тоже есть. Очень непонятная для меня персона. Я думаю, он сам занимается тем, что разводит взрослых людей. Все, этой персоны больше нет в моей жизни", – отметил артист.

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Напомним, что незадолго до такого эмоционального высказывания Геннадия Витера Камалия решила вынести на публику его "грязное белье". Заслуженная артистка Украины заявила, что когда-то якобы хотела помочь продюсеру избежать мобилизации, познакомила его с влиятельными людьми и содействовала поиску спонсоров для "Музыкальной платформы", после чего вместо благодарности получила нож в спину.

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По словам Камалии, Геннадий Витер знал, что ее бывшая подруга Светлана Голинская крутила роман с ее тогдашним бойфрендом Михаилом Стефанишиным, однако ничего ей не сказал. Более того, когда между женщинами возник конфликт, продюсер якобы требовал, чтобы именно певица извинилась перед бизнесвумен, угрожая в противном случае разрушить ее карьеру.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Камалия в слезах раскрыла правду о разводе с Захуром и сорванной помолвке с богачом.