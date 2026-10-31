Хайди Клум совершила редкий выход в свет с тремя старшими детьми в платье украинского бренда с экстремальным разрезом. Фото

Супермодель Хайди Клум поразила непревзойденным внешним видом на вечеринке по случаю третьей годовщины существования своего заведения Crazy Pizza в Нью-Йорке, на которой появилась в компании троих старших детей – Лени, Генри и Йогана. 53-летняя звезда засияла на мероприятии в ярко-оранжевом платье украинского бренда Lever Couture, которое определенно привлекло внимание к ее впечатляющей фигуре.

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Селебрити выбрала наряд из коллекции Anatomy of Identity. По всей длине эффектное платье было покрыто фактурными рюшами, а главной "изюминкой" аутфита стал разрез на асимметричном юбке до самого бедра, обнаживший длинные ноги Хайди Клум, пишет Vogue.

Образ супермодель дополнила черными ботфортами и несколькими массивными аксессуарами. Светлые волосы она завила в слегка хаотичные локоны и подчеркнула взгляд темным смоки-айз.

Во время вечеринки Хайди Клум гордо позировала перед камерой со своими детьми, которые довольно редко вместе появляются на публике. 22-летняя Лени, которая пошла по стопам звездной мамы и активно развивается в модельной сфере, вышла в свет в монохромном черном образе. Она сочетала брюки, топ с глубоким V-образным вырезом и удобные ботинки.

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Сыновья знаменитости, в свою очередь, предпочли более повседневные образы. 21-летний Генри, дебютировавший в качестве модели на Неделе моды в Париже 2025, одел черные спортивные брюки и красную куртку на молнии. 19-летний Йоган выбрал широкие джинсы и темную футболку с небольшой надписью.

Компанию семье на праздничном мероприятии составила лишь младшая дочь Хайди Клум – 17-летняя Лу Самюэль. Она остается одним из самых непубличных детей супермодели и почти никогда не посещает громкие мероприятия.

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