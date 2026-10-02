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"Позорная" тайна семьи Шуфутинского: как внук шансонье стал головной болью Кремля и вонзил нож в спину деду-путинисту

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read3 мин
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"Позорная" тайна семьи Шуфутинского: как внук шансонье стал головной болью Кремля и вонзил нож в спину деду-путинисту
Внук Шуфутинского вонзил нож в спину деду-путинисту

Шансонье Михаил Шуфутинский остается одной из ключевых фигур российского шоу-бизнеса не только благодаря своей музыке, но и поддержке кровавого режима Кремля. Однако выяснилось, что далеко не все члены семьи путиниста являются адептами российской пропаганды. Внук исполнителя Дмитрий Шуфутинский поддерживает Украину, а кроме того, что не менее "страшно" для РФ, строит отношения с мужчиной. В стране-агрессоре ЛГБТ-сообщество признано "экстремистской организацией".

"Позорную" тайну семьи Шуфутинского "раскопали" пропагандистские медиа. Отметим, что Дмитрий является первенцем сына шансонье Антона, который фактически никогда не жил в России.

''Позорная'' тайна семьи Шуфутинского: как внук шансонье стал головной болью Кремля и вонзил нож в спину деду-путинисту

Дмитрий Шуфутинский служил в армии Израиля

Источник: facebook.com/dmitri.shufutinsky

По иронии судьбы, внук Михаила Шуфутинского родился именно 3 сентября в США. В 2017 году он получил степень бакалавра по специальности "Международные отношения" в Университете Аркадия в Филадельфии, а в 2019-ом стал магистром по направлению "Международный мир и урегулирование конфликтов". После этого до 2021 года Дмитрий Шуфутинский служил в армии Израиля в рамках программы Garin Tzabar.

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В 2024 году мужчина связал себя узами брака со своим избранником Крисом Монтгомери. Пара сыграла свадьбу в Филадельфии.

''Позорная'' тайна семьи Шуфутинского: как внук шансонье стал головной болью Кремля и вонзил нож в спину деду-путинисту

Внук Шуфутинского в отношениях с мужчиной

Источник: facebook.com/dmitri.shufutinsky

В настоящее время в своих социальных сетях Дмитрий Шуфутинский сочетает семейный контент, публикуя фото с партнером, и политический. Так, например, в одном из постов он отмечал: "В 2024 году я голосовал за президента Дональда Трампа, хотя не разделяю некоторых его взглядов и являюсь демократом. Я темнокожий гей и еврей. Имею двойное американско-израильское гражданство. Я поддерживаю Украину".

''Позорная'' тайна семьи Шуфутинского: как внук шансонье стал головной болью Кремля и вонзил нож в спину деду-путинисту

Дмитрий Шуфутинский поддерживает Украину

Источник: Росмедиа

Когда началась полномасштабная война, Дмитрий Шуфутинский опубликовал в Facebook фотографию украинского президента Владимира Зеленского, который имеет еврейские корни, и подчеркнул: "Президент Украины и премьер-министр выступили против российского империализма, когда НАТО и западные страны ничего не сделали. Он – наша современная гордость, герой и свет на фоне слабости и тьмы, который навсегда изменит образ украинского еврейства".

''Позорная'' тайна семьи Шуфутинского: как внук шансонье стал головной болью Кремля и вонзил нож в спину деду-путинисту

Внук путиниста распространил пост о Зеленском

Источник: Скриншот

Дмитрий Шуфутинский является младшим научным сотрудником ISGAP – организации, специализирующейся на изучении глобального антисемитизма и разработке политики по борьбе с ним. Он пишет статьи для популярных изданий, а свою деятельность в основном сосредотачивает на противодействии антиизраильской риторике.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что не так с "сенсацией" о мобилизации внука Аллы Пугачевой, которую распространяют пропагандисты, и кому это нужно.

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