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"Позорят нашу страну": Астафьева раскритиковала Потапа, Винника и других артистов, которые почти не упоминают о войне в своих соцсетях

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
600
"Позорят нашу страну": Астафьева раскритиковала Потапа, Винника и других артистов, которые почти не упоминают о войне в своих соцсетях
Даша Астафьева раскритиковала коллег, которые не используют свою известность для поддержки защитников

Певица Даша Астафьева откровенно призналась, что после начала большой войны кардинально пересмотрела свой подход к созданию контента. На первое место знаменитость старается выдвигать информацию о помощи нашим защитникам, а вот коллег по цеху, в частности беглецов Потапа и Олега Винника, которые и дальше транслируют "сладкую" жизнь, считает "позором" для Украины.

Как пояснила Астафьева, если бы скандальные артисты привлекали свою обширную аудиторию в социальных сетях к поддержке войск, бороться за независимость нашей Родины было бы значительно легче. Свои мысли звезда высказала в интервью для проекта "Зі своїми по суті".

"Есть люди, которые не изменились. Им приятно показывать, что они едят, во что одеваются, где отдыхают и какая у них классная квартира. Но наша страна от этого не изменится. У нас есть очень яркий пример артистов, которые много лет были в топах. Где они сейчас? Как они позорят нашу страну. Просто задумайтесь: мы годами любили Потапа, Олега Винника и так далее. Сколько концертов они собирали? Вы представляете, если бы эти люди сейчас собирали средства для армии и помогали, как бы легче было всем нам?"подчеркнула исполнительница.

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''Позорят нашу страну'': Астафьева раскритиковала Потапа, Винника и других артистов, которые почти не упоминают о войне в своих соцсетях

Даша Астафьева раскритиковала Потапа и Винника за отсутствие постов в поддержку армии. Источник: Скриншот

Даша Астафьева не стала отрицать, что в прошлом и сама совершала ошибки, но сейчас четко осознала: пришло время работать над собой и нести ответственность за то, что она показывает зрителям.

"Мне так хочется сделать что-то хорошее. Есть, конечно, план что-то по работе опубликовать. Сейчас очень многие просят поддержать премьеру, тур. Я поддерживаю только сознательных людей. "Курган & Agregat", которые каждые несколько месяцев отправляются в благотворительные туры, собирают миллионы для наших защитников, постоянно занимаются волонтерством, меня поддерживают. Я не представляю ни одного закрытого сбора без Андрея Беднякова, Алексея Дурнева, без "Курган & Agregat" и без всех, на кого возлагаю надежду", – отметила артистка.

''Позорят нашу страну'': Астафьева раскритиковала Потапа, Винника и других артистов, которые почти не упоминают о войне в своих соцсетях

Артистка кардинально изменила подход к ведению социальных сетей. Источник: Скриншот

Как ранее писал OBOZ.UA, Даша Астафьева не впервые критикует коллег, хвастающихся роскошной жизнью. Когда многие города Украины "захватили" протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова, звезда прямо говорила: ее раздражает, что у некоторых представителей шоу-бизнеса не сформировалась четкая гражданская позиция, ведь презентация клипа для них важнее общественно-политических событий.

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