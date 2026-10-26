FIЇNKA, которая зарабатывает минимум $10 000 в месяц, впервые рассказала о новом доме: где будет жить автор хита ''Афини''

Певица FIЇNKA, прославившаяся благодаря хиту "Афини", строит собственный дом в Ивано-Франковске. Артистка впервые рассказала о недвижимости, в которую вкладывает деньги, и призналась, что сейчас больше всего споров с мужем Юрием у них возникает из-за будущего дизайна дома.

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Об этом исполнительница рассказала в интервью ведущему Славе Демину. По словам FIЇNKA, они уже приобрели земельный участок и взялись за строительство. В то же время у певицы есть еще одна давняя мечта – купить землю в горах, где когда-то жил ее отец.

"Сейчас мы хотим жить в доме. Я никому не говорила, что строю хатю", – поделилась артистка.

На вопрос о том, на каком этапе работа, FIЇNKA ответила с юмором: "На этапе "Ссоримся из-за дизайна".

Исполнительница также рассказала, что хочет вернуться в родные места в горах. Раньше там жили ее близкие родственники. Позже они переехали в город, а в доме теперь живут чужие люди.

"Вообще, в моих планах всегда была такая мечта – жить в доме и еще иметь дом в горах. Но я хочу купить ту землю, где жил папа", – объяснила певица.

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Отдельно Слава Дьомин спросил артистку о ее доходах. Ведущий предположил, что с учетом количества концертов ежемесячный заработок певицы может составлять не менее 10 тысяч долларов. FIЇNKA подтвердила эту оценку.

"Это минимум", – ответила исполнительница.

По словам артистки, она не спешит тратить все заработанные деньги, ведь не знает, как сложится жизнь в дальнейшем. При этом часть средств она вкладывает в собственное творчество: в частности, может позволить себе более дорогие клипы, более масштабные концерты и работу с живыми музыкантами.

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FIЇNKA объяснила, что раньше у нее не всегда была финансовая возможность оплачивать запись живых инструментов и повторную работу над музыкой, если результат ее не устраивал. Теперь она может больше инвестировать в качество собственных проектов.

В частности, во время разговора артистка также рассказала о семейном бюджете. По ее словам, они с мужем не делят деньги на "твои" и "мои", а пользуются общими средствами. При этом FIЇNKA призналась, что не слишком беспокоится о подсчете повседневных расходов.

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Певица объяснила, что покупает продукты по необходимости и не привыкла проверять, сколько именно потратила на них за месяц. Среди ее обычных покупок – базовые продукты: яйца, молоко, сметана, сыр, хлеб и так далее.

В частности, за коммунальные услуги отвечает муж Юрий. FIЇNKA даже пошутила, что не знает, где у них расположен счетчик газа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что FIÏNKA раскрыла, сколько денег ей принес хит "Афини" и на чем на самом деле артисты зарабатывают больше всего.