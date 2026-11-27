Новый сингл Макса Барских стал девятым треком из будущего альбома артиста, релиз которого запланирован на 4 декабря.

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"Сегодня имеет смысл" – музыкальная рефлексия об украинской реальности и своеобразное продолжение легендарного трека "Будет весна", но уже сквозь призму опыта прожитых лет войны. В тексте песни – тревоги, переживания и желания миллионов украинцев: "небо затянуто дымом, но рядом с тобой спокойно", "снова глушат сигнал в моем районе", "прожить эту ночь без плохих новостей".

Барских фиксирует эмоциональное состояние страны на пороге очередной зимы, напоминая о ценности момента и близости.

Вживую композиции из нового альбома впервые прозвучат 2–3 декабря во львовском !FESTrepublic, а также 8–9 декабря в киевском Дворце "Украина" и 10 декабря в Stereo Plaza.

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