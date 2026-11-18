Украинский певец EL Кравчук порадовал своего давнего друга Андрея Данилко (Верку Сердючку) подарком, о котором тот давно мечтал. На 53-летие артиста исполнитель подарил ему собственную виниловую пластинку альбома "Нічий".

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Об особенном сюрпризе Кравчук рассказал в интервью BLIK. По его словам, он точно знал, что Данилко хочет иметь эту пластинку, поэтому решил исполнить желание товарища в день его рождения.

"Виниловую пластинку, мой альбом "Ничий". Он очень хотел ее, просто мечтал иметь. Я точно знаю об этом. И он получил", – поделился певец.

EL Кравчук и Андрей Данилко дружат еще со студенческих лет. Несмотря на насыщенные рабочие графики и гастроли, артисты поддерживают близкие отношения и регулярно общаются. Ранее Кравчук даже называл коллегу своим лучшим другом, с которым может обсудить личные проблемы.

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В частности, исполнитель рассказывал, как Данилко поддержал его после смерти отца. Тогда певец переживал непростой период из-за отсутствия работы и финансовых трудностей. Друг без лишних слов перевел ему 10 тысяч гривен на похороны отца, подчеркнув, что возвращать деньги не нужно.

Как сообщал OBOZ.UA, EL Кравчук вспоминал и о непростом финансовом положении самого Данилко. Несмотря на зарубежные гастроли Верки Сердючки, значительную часть заработанных средств артист направлял на помощь украинским военным и гуманитарные нужды.

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