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Экс-звезда DZIDZIO "Юлик" рассказал, откуда у него отсрочка от мобилизации

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
522
Экс-звезда DZIDZIO "Юлик" рассказал, откуда у него отсрочка от мобилизации
"Юлик" рассказал, как получил отсрочку от мобилизации. Источник: instagram.com/julikofficial

Украинский певец и бывший участник группы DZIDZIO "Юлик" (настоящее имя – Назарий Гук) рассказал, что у него есть отсрочка от мобилизации. Уже долгое время артист работает преподавателем и именно на этом основании временно освобожден от военной службы.

Об этом "Юлик" рассказал в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром". При этом исполнитель не исключил возможности пополнить ряды защитников в будущем, однако сейчас таких планов у него все же нет.

"Уже очень давно, еще до того, как это стало мейнстримом, я преподаю. Преподаю актерское мастерство, сценическую речь, театр и драматургию, искусство. У меня больше преподавательская деятельность. А, как мы знаем, преподаватели имеют отсрочку от армии. Но все может быть", – поделился певец.

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Экс-звезда DZIDZIO ''Юлик'' рассказал, откуда у него отсрочка от мобилизации

"Юлик" получил отсрочку от мобилизации благодаря преподавательской деятельности. Источник: Скриншот

Что известно о "Юлике"

Назарий Гук родился 23 января 1990 года во Львове. Творчество присутствовало в его жизни с раннего детства: в возрасте шести лет он начал учиться в классе фортепиано Львовской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Соломии Крушельницкой, а в 2000-м поступил в консерваторию San Pietro a Majella в Италии. В 2008 году артист вернулся на Родину и начал участвовать в концертах коллег как музыкант.

Экс-звезда DZIDZIO ''Юлик'' рассказал, откуда у него отсрочка от мобилизации

Артист был участником группы DZIDZIO с 2012 по 2018 год. Источник: music.youtube

В 2012-м "Юлик" присоединился к группе DZIDZIO. Он был клавишником и бэк-вокалистом коллектива до 2018 года, после чего решил начать сольный путь в музыкальной индустрии.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Слава Соломка назвал свой диагноз, из-за которого непригоден к военной службе.

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