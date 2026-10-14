Экс-коллега Зеленского и боец Ласточкин поставил на место Холоденко, которая из-за границы сравнила Украину с РФ и сыронизировала о выборах

Украинский юморист и военнослужащий Игорь Ласточкин резко ответил психологу Наталье Холоденко, которая сравнила патриотические лозунги в Украине с российским культом Владимира Путина. Дискуссия быстро переросла в спор о возможности проведения выборов во время военного положения, а артист не сдерживался в высказываниях в адрес оппонентов.

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Поводом для обсуждения стал пост Холоденко, которая сейчас находится за границей и дружит с "хорошими россиянами". Она обратила внимание на сходство между лозунгом россиян о том, что "никто, кроме Путина", и выражением "никто, кроме..." в украинском политическом контексте.

Ласточкин, который после мобилизации служит в рядах ВСУ, не согласился с таким сравнением и напомнил о военных, защищающих страну.

"У нас так не говорят, у нас военные не могут и голосовать, и защищать страну от придурков! Надоели тупые сравнения", — написал юморист.

Однако на этом дискуссия не закончилась. Один из пользователей возразил Ласточкину, напомнив, что в 2019 году военнослужащие в зоне боевых действий могли голосовать. Он также упомянул президентство Петра Порошенко и обвинил артиста в поддержке Владимира Зеленского, которого назвал его другом.

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Ласточкин ответил, что не принимает обвинений в дружбе с политиками, а затем перешел к вопросу о выборах во время военного положения. Когда собеседник предположил, что в конце концов выборы придется провести, юморист поинтересовался, как именно это должно произойти.

"Дожмут до выборов" — что там дожимать? Огонь прекратить, отменить военное положение, выбирай хоть черта лысого! Или к черту эту Конституцию, делаем, как вы придумаете?" — написал он.

В ответ пользователь заявил, что Конституция Украины не запрещает выборы. Юморист же сослался на статью 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", которая запрещает проведение выборов президента, парламента и органов местного самоуправления в условиях военного положения.

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Собеседник возразил, ведь соответствующие законодательные нормы можно изменить голосами народных депутатов. В конце концов Ласточкин иронично предложил вернуться к разговору, когда такие изменения действительно произойдут.

"Ну, когда это произойдет, дай мне знать, я брошу здесь всё к чёрту и поеду голосовать", — написал военный.

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Напомним, Игорь Ласточкин сообщил о мобилизации в ряды ВСУ в феврале 2025 года. Тогда артист опубликовал фото с оружием и военным билетом. Впоследствии стало известно, что он служит в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Сейчас бывший участник "Лиги смеха" и звезда "Квартала 95" является командиром взвода аэроразведки. Ранее он выполнял боевые задачи в качестве пилота FPV-дронов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Игорь Ласточкин впервые за почти полгода появился в сети и устроил танцы в блиндаже.