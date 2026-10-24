Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Руслан КравченкоКравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ КропивуКогда переходят на зимнее время в Украине: точная датаКогда переходят на зимнее время в Украине: точная датаатака шахедовРФ атаковала Украину 126 дронами, силы ПВО сбили 101 из них: последствия в областяхЗнаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс ЛьюисЗнаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс Льюис"Я не играю в игры": Зеленский высказался о дружбе Трампа с "великим гуманистом" Путиным"Я не играю в игры": Зеленский высказался о дружбе Трампа с "великим гуманистом" ПутинымНе только в Олешках: омбудсман уточнил, как будет действовать перемирие с РФНе только в Олешках: омбудсман уточнил, как будет действовать перемирие с РФПошел за подарком для девушки: в результате атаки РФ по Чабанам погиб 19-летний Виталий Марченко. ФотоПошел за подарком для девушки: в результате атаки РФ по Чабанам погиб 19-летний Виталий Марченко. ФотоДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноВСУ поразили химзавод в российском Тольятти: все подробности, фото и видео пожараВСУ поразили химзавод в российском Тольятти: все подробности, фото и видео пожараКак вырастить целую клумбу из одной хризантемы: проверенный способКак вырастить целую клумбу из одной хризантемы: проверенный способ

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах "Холостяка-15", которым Кравцов вручил первые розы

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read4 мин
264
Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах "Холостяка-15", которым Кравцов вручил первые розы
Стали известны имена 15 участниц "Холостяка-15"

Второй выпуск реалити-шоу "Холостяк-15" пролил свет на то, кому из девушек выпал шанс побороться за сердце главного героя сезона, баскетболиста Вячеслава Кравцова. Спортсмен смог поближе познакомиться со всеми потенциальными участницами, после чего вручил розы 15 красавицам, которые и продолжат свой путь в проекте.

Внимание Кравцова привлекли девушки, которые нашли себя в кардинально разных сферах жизни, в частности публичные личности, за плечами которых громкие скандалы. Подробнее об участницах "Холостяка 15" читайте в материале OBOZ.UA.

Елизавета Колношенко

24-летняя девушка является соосновательницей диджитал-агентства. Она родилась в Херсоне, однако сейчас строит жизнь в Киеве. Елизавета Колношенко интересуется психологией, бизнесом и путешествиями, играет в теннис, танцует, занимается в спортзале, играет на фортепиано, а также рисует.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
19,2 т.
"Война очень его изменила. Даже внешне". Как живет Дмитрий Дикусар, который почти год не выходит на связь, и почему за него волнуются друзья
19,2 т.
"Война очень его изменила. Даже внешне". Как живет Дмитрий Дикусар, который почти год не выходит на связь, и почему за него волнуются друзья
Анастасия КакунАнастасия Какун
2,8 т.
"Хотела бы весить 80 кг": Alyona Alyona сделала операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась лечь под нож хирурга
2,8 т.
"Хотела бы весить 80 кг": Alyona Alyona сделала операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась лечь под нож хирурга
Анастасия КакунАнастасия Какун
4,9 т.
Не афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службу
4,9 т.
Не афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службу
Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Елизавета Колношенко получила розу первого впечатления. Источник: Скриншот

Вячеслав Кравцов привлек внимание соосновательницы диджитал-агентства своим сильным характером и внутренним стержнем. Что интересно, и сама Колношенко запала в душу спортсмену сразу после знакомства, ведь он вручил ей розу первого впечатления.

Лия Энжел (Янголенко)

26-летняя уроженка Одессы построила успешную модельную карьеру. За ее плечами сотрудничество с мировыми брендами и съемки для известных зарубежных глянцевых изданий. Лия Энжел увлекается диджеингом, рисованием, изучает французский язык и психологию.

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Лия Энжел работает моделью. Источник: Скриншот

Анна Мишак

32-летняя участница "Холостяка-15" работает инженером в мастерской по производству дронов. Большая война принесла в жизнь Анны Мишак непоправимое горе – потерю мужа. Возлюбленный женщины добровольцем отправился на фронт и работал военным медиком, но, к сожалению, погиб во время выполнения одного из заданий.

На проект Мишак пришла с одной целью: "Хочу снова поверить в любовь и попробовать снова открыть свое сердце".

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Анна Мишак пережила болезненную трагедию. Источник: Скриншот

Дарья Дандик

24-летняя красавица является врачем-интерном и получает образование по специальности "Психиатрия". Дарья Дандик получила статус кандидата в мастера спорта по большому теннису и играет на фортепиано. Участница реалити-шоу любит путешествовать, интересуется фотографией, психологией и литературой.

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Дарья Дандик учится на врача. Источник: Скриншот

Мария Пейзак

22-летняя SMM-менеджер считает своими ключевыми чертами характера внутреннюю выносливость, дисциплину и способность всегда доводить начатое до желаемого результата. После начала полномасштабной войны Мария Пейзак вместе с семьей провела полгода в оккупированном Мелитополе, а после достижения совершеннолетия фактически стала опорой для мамы и младшей сестры.

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Мария Пейзак считает, что у нее сильный характер. Источник: Скриншот

Валерия Полянская

26-летняя девушка работает менеджером телеведущей Леси Никитюк. Она родилась в Бахмуте, а в 17 лет переехала в Киев. В студенческие годы Полянская начала работать на съемочных площадках, где и познакомилась со звездой "Хто зверху?".

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Валерия Полянская работает с Никитюк. Источник: Скриншот

Виктория Хилюк

В 26 лет Виктория является педиатром. Она обожает работать с маленькими пациентами, а помимо основной профессии увлекается фотосъемкой, психологическими триллерами и детективами, рисованием, сноубордингом, настольным теннисом и бегом.

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Виктория Хилюк работает педиатром. Источник: Скриншот

Любовь Конате

35-летняя психолог имеет два высших образования, а сейчас осваивает специальность психотерапевта. Она довольно хорошо разбирается в спорте, ведь когда-то была замужем за бывшим коллегой Вячеслава Кравцова по сборной. Любовь Конате воспитывает дочь и мечтает построить союз, основанный на уважении и доверии.

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Любовь Конате была женой экс-коллеги Кравцова. Источник: Скриншот

Кристина Горняк

Розу от "холостяка" получила и нотариус Кристина Горняк, которая неоднократно вступала в публичные споры с бывшим мужем Владимиром Остапчуком и его новой женой. У нее 16 лет опыта в юриспруденции и безупречная профессиональная репутация. К Кравцову нотариус пришла, ведь ее вдохновляют мотивированные, амбициозные и дисциплинированные мужчины.

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Кристина Горняк получила розу от "холостяка". Источник: Скриншот

Мария Захватова

31-летняя участница шоу – воздушная гимнастка. Этим видом спорта она увлеклась еще во время учебы в университете, а сегодня у нее есть собственная студия воздушной гимнастики, она дважды получала титул "Тренер года" и воспитывает будущих чемпионов.

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Мария Захватова имеет шанс побороться за сердце баскетболиста. Источник: Скриншот

Татьяна Бевз

Руководитель отдела маркетинга наполняет свою жизнь разными активностями. 32-летняя Татьяна Бевз увлекается симрейсингом, профессионально занимается картингом, ездит на спортивных трассах Украины и за рубежом и осваивает эндуро. Она покорила одну из самых известных гоночных трасс мира Нюрбургринг и планирует возвращаться туда как можно чаще.

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

У Татьяны Бевз активная жизнь. Источник: Скриншот

Дарина Заинчуковская

32-летняя киевлянка ведет собственный автоблог. Она кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, а также воспитывает 8-летнюю дочь. Дарина Заинчуковская ломает устаревшие стереотипы о женщинах и мечтает самореализовываться уверенными шагами, не испытывая ни капли страха.

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Дарина Заинчуковская ведет автоблог. Источник: Скриншот

Катерина Петренко

Сейчас 32-летняя Петренко работает PR-менеджером, а раньше была профессиональной баскетболисткой. Она с раннего возраста посвятила себя спорту, стала кандидатом в сборную Украины U18 и U20 и мечтала играть в WNBA, однако в 19 лет ее карьера резко оборвалась.

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Катерина Петренко раньше была баскетболисткой. Источник: Скриншот

Со временем девушка сменила вектор деятельности, поэтому организует мероприятия в поддержку семей военнопленных, участвует в развитии адаптивного спорта и помогает ветеранам реинтегрироваться после службы. Она воспитывает сына.

Елизавета Проценко

29-летняя экспертка по недвижимости вошла в топ-2 лучших специалистов по аренде среди 400 коллег своей компании по итогам 2025 года. Основную работу Проценко совмещает с созданием UGC-контента, съемками для брендов и танцами Heels.

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Елизавета Проценко построила успешную карьеру. Источник: Скриншот

Дарья Харитонова

Дарья Харитонова – тренер по спортивным танцам. С самого детства она занималась плаванием, теннисом и верховой ездой, а со временем решила погрузиться в хореографию. Сейчас 22-летняя девушка танцует в шоу-балете, участвует в съемках рекламы и клипов, а также развивает бренд вместе с мамой.

Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Дарья Харитонова реализовалась в танцах. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказал, что родители бывшей жены Остапчука, которую считают победительницей "Холостяка 15", отреагировали на ее участие.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесаШоу "Холостяк"фотографииОтношенияВячеслав КравцовВячеслав Кравцов
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!