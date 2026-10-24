Экс-жена коллеги, спортсменка и врач: что известно обо всех участницах ''Холостяка-15'', которым Кравцов вручил первые розы

Второй выпуск реалити-шоу "Холостяк-15" пролил свет на то, кому из девушек выпал шанс побороться за сердце главного героя сезона, баскетболиста Вячеслава Кравцова. Спортсмен смог поближе познакомиться со всеми потенциальными участницами, после чего вручил розы 15 красавицам, которые и продолжат свой путь в проекте.

Видео дня

Внимание Кравцова привлекли девушки, которые нашли себя в кардинально разных сферах жизни, в частности публичные личности, за плечами которых громкие скандалы. Подробнее об участницах "Холостяка 15" читайте в материале OBOZ.UA.

Елизавета Колношенко

24-летняя девушка является соосновательницей диджитал-агентства. Она родилась в Херсоне, однако сейчас строит жизнь в Киеве. Елизавета Колношенко интересуется психологией, бизнесом и путешествиями, играет в теннис, танцует, занимается в спортзале, играет на фортепиано, а также рисует.

Вячеслав Кравцов привлек внимание соосновательницы диджитал-агентства своим сильным характером и внутренним стержнем. Что интересно, и сама Колношенко запала в душу спортсмену сразу после знакомства, ведь он вручил ей розу первого впечатления.

Лия Энжел (Янголенко)

26-летняя уроженка Одессы построила успешную модельную карьеру. За ее плечами сотрудничество с мировыми брендами и съемки для известных зарубежных глянцевых изданий. Лия Энжел увлекается диджеингом, рисованием, изучает французский язык и психологию.

РЕКЛАМА

Анна Мишак

32-летняя участница "Холостяка-15" работает инженером в мастерской по производству дронов. Большая война принесла в жизнь Анны Мишак непоправимое горе – потерю мужа. Возлюбленный женщины добровольцем отправился на фронт и работал военным медиком, но, к сожалению, погиб во время выполнения одного из заданий.

На проект Мишак пришла с одной целью: "Хочу снова поверить в любовь и попробовать снова открыть свое сердце".

Главные истории дня

Дарья Дандик

24-летняя красавица является врачем-интерном и получает образование по специальности "Психиатрия". Дарья Дандик получила статус кандидата в мастера спорта по большому теннису и играет на фортепиано. Участница реалити-шоу любит путешествовать, интересуется фотографией, психологией и литературой.

РЕКЛАМА

Мария Пейзак

22-летняя SMM-менеджер считает своими ключевыми чертами характера внутреннюю выносливость, дисциплину и способность всегда доводить начатое до желаемого результата. После начала полномасштабной войны Мария Пейзак вместе с семьей провела полгода в оккупированном Мелитополе, а после достижения совершеннолетия фактически стала опорой для мамы и младшей сестры.

РЕКЛАМА

Валерия Полянская

26-летняя девушка работает менеджером телеведущей Леси Никитюк. Она родилась в Бахмуте, а в 17 лет переехала в Киев. В студенческие годы Полянская начала работать на съемочных площадках, где и познакомилась со звездой "Хто зверху?".

Виктория Хилюк

В 26 лет Виктория является педиатром. Она обожает работать с маленькими пациентами, а помимо основной профессии увлекается фотосъемкой, психологическими триллерами и детективами, рисованием, сноубордингом, настольным теннисом и бегом.

РЕКЛАМА

Любовь Конате

35-летняя психолог имеет два высших образования, а сейчас осваивает специальность психотерапевта. Она довольно хорошо разбирается в спорте, ведь когда-то была замужем за бывшим коллегой Вячеслава Кравцова по сборной. Любовь Конате воспитывает дочь и мечтает построить союз, основанный на уважении и доверии.

РЕКЛАМА

Кристина Горняк

Розу от "холостяка" получила и нотариус Кристина Горняк, которая неоднократно вступала в публичные споры с бывшим мужем Владимиром Остапчуком и его новой женой. У нее 16 лет опыта в юриспруденции и безупречная профессиональная репутация. К Кравцову нотариус пришла, ведь ее вдохновляют мотивированные, амбициозные и дисциплинированные мужчины.

РЕКЛАМА

Мария Захватова

31-летняя участница шоу – воздушная гимнастка. Этим видом спорта она увлеклась еще во время учебы в университете, а сегодня у нее есть собственная студия воздушной гимнастики, она дважды получала титул "Тренер года" и воспитывает будущих чемпионов.

РЕКЛАМА

Татьяна Бевз

Руководитель отдела маркетинга наполняет свою жизнь разными активностями. 32-летняя Татьяна Бевз увлекается симрейсингом, профессионально занимается картингом, ездит на спортивных трассах Украины и за рубежом и осваивает эндуро. Она покорила одну из самых известных гоночных трасс мира Нюрбургринг и планирует возвращаться туда как можно чаще.

РЕКЛАМА

Дарина Заинчуковская

32-летняя киевлянка ведет собственный автоблог. Она кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, а также воспитывает 8-летнюю дочь. Дарина Заинчуковская ломает устаревшие стереотипы о женщинах и мечтает самореализовываться уверенными шагами, не испытывая ни капли страха.

Катерина Петренко

Сейчас 32-летняя Петренко работает PR-менеджером, а раньше была профессиональной баскетболисткой. Она с раннего возраста посвятила себя спорту, стала кандидатом в сборную Украины U18 и U20 и мечтала играть в WNBA, однако в 19 лет ее карьера резко оборвалась.

РЕКЛАМА

Со временем девушка сменила вектор деятельности, поэтому организует мероприятия в поддержку семей военнопленных, участвует в развитии адаптивного спорта и помогает ветеранам реинтегрироваться после службы. Она воспитывает сына.

Елизавета Проценко

29-летняя экспертка по недвижимости вошла в топ-2 лучших специалистов по аренде среди 400 коллег своей компании по итогам 2025 года. Основную работу Проценко совмещает с созданием UGC-контента, съемками для брендов и танцами Heels.

РЕКЛАМА

Дарья Харитонова

Дарья Харитонова – тренер по спортивным танцам. С самого детства она занималась плаванием, теннисом и верховой ездой, а со временем решила погрузиться в хореографию. Сейчас 22-летняя девушка танцует в шоу-балете, участвует в съемках рекламы и клипов, а также развивает бренд вместе с мамой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что родители бывшей жены Остапчука, которую считают победительницей "Холостяка 15", отреагировали на ее участие.