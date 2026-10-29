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Джейми Ланнистер в киевском метро: звезда "Игры престолов" тайно приехал в Украину и оказался под угрозой обстрела. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
1,5 т.
Джейми Ланнистер в киевском метро: звезда "Игры престолов" тайно приехал в Украину и оказался под угрозой обстрела. Фото
Николай Костер-Вальдау приехал в Украину

Датский актер Николай Костер-Вальдау приехал в Украину в качестве посла доброй воли Программы развития Организации Объединенных Наций. Во время тайного визита исполнитель роли Джейми Ланнистера в культовом сериале "Игра престолов" на себе ощутил жуткие реалии войны, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы, ведь был вынужден прятаться в метро Киева после объявления угрозы воздушного удара со стороны РФ.

Вместе с жителями столицы звезда спустился на станцию, где поставил раскладушку и переждал тревогу. Соответствующую информацию сообщает Khaosod Online.

Джейми Ланнистер в киевском метро: звезда ''Игры престолов'' тайно приехал в Украину и оказался под угрозой обстрела. Фото

Николай Костер-Вальдау приехал в Украину. Источник: x.com/KhaosodOnline

В сети также появилось видео, на котором можно увидеть, как Николай Костер-Вальдау проехался на поезде до одной из самых глубоких станций метро, которую во время войны украинцы используют в качестве укрытия. Разумеется, актер сразу привлек к себе внимание наших сограждан и не отказал им в совместных фото или автографах.

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Джейми Ланнистер в киевском метро: звезда ''Игры престолов'' тайно приехал в Украину и оказался под угрозой обстрела. Фото

В сети обсуждают визит актера в Украину. Источник: Скриншот

Звезда "Игры престолов" успел встретиться с украинскими поклонниками не только в метро. Одна из пользовательниц платформы Threads поделилась фотографией с Николаем Костером-Вальдау, на которой они вдвоем с широкими улыбками позировали в одном из столичных заведений.

Джейми Ланнистер в киевском метро: звезда ''Игры престолов'' тайно приехал в Украину и оказался под угрозой обстрела. Фото

Звезда не отказал фанатам в совместном фото. Источник: threads.com/veta_zadorozhnaya

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анджелина Джоли впервые высказалась о цели тайной поездки в Украину.

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