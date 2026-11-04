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"Спасибо, что не били ногами". На концерт "отмененного" в трех городах Феликса Редьки во Львове пришли "правые" активисты: чем все закончилось

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
300
"Спасибо, что не били ногами". На концерт "отмененного" в трех городах Феликса Редьки во Львове пришли "правые" активисты: чем все закончилось
Феликс Редька заявил, что на его концерт во Львове пришли "правые" активисты

Стендап-комик Феликс Редька, концерты которого отменили в трех городах Украины из-за противоречивых высказываний в защиту русского языка, сообщил, что на его выступление во Львове пришли представители "правого" движения. Активисты заблокировали вход в зал для поклонников юмориста, поэтому ему пришлось лично решать проблему.

Об инциденте Редька рассказал в своем Instagram. Он показал серию видео общения с "правыми гостями" и подчеркнул, что конфликт удалось решить цивилизованно.

''Спасибо, что не били ногами''. На концерт ''отмененного'' в трех городах Феликса Редьки во Львове пришли ''правые'' активисты: чем все закончилось

Концерт Феликса Редьки во Львове не прошел без проблем. Источник: instagram.com/felix.redka

По словам Феликса Редьки, попасть на концерт зрителям мешал доброволец-военнослужащий Игорь Шолтис вместе с десятком молодых людей. Как известно, военный стал участником АТО в 2015 году, а сейчас является первым заместителем командира батальона "Нахтигаль". Из публичных высказываний Шолтиса и Редьки можно понять, что они по-разному относятся к острым общественным темам, в частности к языковому вопросу. У стендапера иногда прослеживается позиция "какая разница", тогда как военный выступает за украинизацию общества.

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На видео видно, что, узнав о блокировании входа для фанатов, Феликс Редька вышел к активистам, чтобы обсудить проблему с глазу на глаз. Подробности общения юморист решил не выносить на всеобщее обозрение, а показал момент, когда Шолтис произнес: "Мы пришли к общему знаменателю. Надеемся, что все будет окей".

''Спасибо, что не били ногами''. На концерт ''отмененного'' в трех городах Феликса Редьки во Львове пришли ''правые'' активисты: чем все закончилось

Игорь Шолтис с десятком молодых людей заблокировал вход в зал, где должен был состояться концерт Редьки. Источник: Скриншот

Со своей стороны Феликс Редька подчеркнул, что не поддерживает тот факт, что зрителям запретили спокойно войти в зал, однако поблагодарил Шолтиса за спокойный разговор.

"Огромное спасибо за то, что не били ногами. Разговор был цивилизованным, без оскорблений. Главное, что мы услышали друг друга. Вы за Украину и мы за Украину", – сказал стендапер.

Внимание! В видео содержится нецензурная лексика

Вскоре после скандальной ситуации Феликс Редька вышел на связь в Instagram-stories, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку, но в то же время призвал не героизировать его. По словам комика, настоящее мужество – это защищать Украину на передовой или пройти российский плен, тогда как его деятельность – это ответ за сказанное.

"Я не прячусь по гримеркам и иду разговаривать с любым количеством мужчин. Я здесь, моя семья здесь. Ни на кого не работаю ни внутри страны, ни за ее пределами. Все, что говорю, – собственные мысли, которые озвучиваю исключительно с желанием лучшего для моей Родины", – отметил юморист.

Редька также подчеркнул, что, несмотря на желание оппонентов, не будет оскорблять Украину из-за того, что его якобы "не приняло общество".

''Спасибо, что не били ногами''. На концерт ''отмененного'' в трех городах Феликса Редьки во Львове пришли ''правые'' активисты: чем все закончилось

Комик подчеркнул, что не будет поливать грязью родную страну

Скандал с отменой концертов стендапера

В конце октября комик столкнулся с серьезной проблемой с проведением своих шоу в рамках тура "Одиссея". Сначала был отменен его концерт во Львове после публикации активиста Тараса Хавунки, который напомнил, что Феликс Редька защищал родителей, продолжающих общаться с детьми на русском, критиковал снос памятника Михаилу Булгакову и в целом "высмеивал украинскую деколонизацию". Та же участь постигла выступления стендапера в Хмельницком и Ивано-Франковске.

''Спасибо, что не били ногами''. На концерт ''отмененного'' в трех городах Феликса Редьки во Львове пришли ''правые'' активисты: чем все закончилось

Стендапер столкнулся с массовой отменой концертов. Источник: Instagram/felix.redka

Эта ситуация вызвала довольно неоднозначную реакцию в сети. Часть украинцев считала отмену концертов Феликса необоснованной, тогда как другие полностью поддержали такие решения организаторов, учитывая скандальные высказывания артиста.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Илона Гвоздева попала в скандал из-за "тренда россиянки", но удалять видео не захотела.

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