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Дядя Жора раскрыл, сколько на самом деле приносят миллионные просмотры на YouTube украинским артистам

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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Дядя Жора раскрыл, сколько на самом деле приносят миллионные просмотры на YouTube украинским артистам
Дядя Жора раскрыл, сколько на самом деле приносят миллионные просмотры на YouTube. Источник: instagram.com/dyadya_jora_company

Украинские артисты не могут рассчитывать на большие заработки только благодаря миллионам просмотров своих клипов на YouTube. По словам шоумена и певца Дяди Жоры, монетизация видео приносит исполнителям дополнительный доход, однако этих денег недостаточно, чтобы считать музыку прибыльным делом.

В среднем миллион просмотров может принести около $1000, но фактическая сумма может быть меньше. Об этом артист рассказал в интервью программе "Ранок вдома".

Во время беседы ведущие вспомнили клип "Відмінимо плани", который набрал 14 миллионов просмотров только на YouTube, и поинтересовались, сколько можно заработать на такой аудитории.

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"Где-то в среднем миллион просмотров – это в районе тысячи у.е. Плюс-минус. Сейчас оплата даже еще меньше", – объяснил Дядя Жора.

Он отметил, что заработок зависит от региона, в котором смотрят видео, количества просмотров и других факторов. При этом монетизация в Украине, по словам шоумена, не настолько прибыльна, как за рубежом, где артисты могут получать значительные суммы благодаря просмотрам на видеоплатформе.

"В Америке многие артисты зарабатывают большие деньги на монетизации. У нас это просто, знаете, на пиво, как говорится, дополнительный заработок. Но тоже приятный бонус. Но нужно, чтобы были миллионы просмотров", – сказал исполнитель.

В частности, Дядя Жора подчеркнул, что создание музыки требует значительных финансовых вложений. Поэтому даже популярность песни в интернете не означает, что артист обязательно получит большую прибыль. По его мнению, музыка – скорее дорогое увлечение, чем гарантированный источник дохода.

"Музыка – это не заработок, а дорогая игрушка. Вы просто играете. Тот, кто пробовал петь и поет, тот знает, что это дорого", – отметил шоумен.

Дядя Жора раскрыл, сколько на самом деле приносят миллионные просмотры на YouTube украинским артистам

По его мнению, музыка – это скорее дорогое увлечение. Источник: instagram.com/dyadya_jora

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