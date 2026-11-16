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Двое участников "Воплів Відоплясова" уехали за границу во время большой войны: Олег Скрипка впервые рассказал, как "потерял" музыкантов

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read3 мин
309
Двое участников "Воплів Відоплясова" уехали за границу во время большой войны: Олег Скрипка впервые рассказал, как "потерял" музыкантов
Олег Скрипка рассказал, что двое участников группы "ВВ" уехали за границу во время полномасштабной войны. Источник: instagram.com/o.skrypka

Украинский певец Олег Скрипка впервые рассказал, какие трудности возникли у группы "Воплі Відоплясова" после начала большой войны. По словам знаменитости, коллектив фактически потерял музыкантов: Евгений Рогачевский ушел на фронт защищать родную страну, а барабанщик и бас-гитарист уехали за границу.

Из-за этого Олегу Скрипке пришлось серьезно задуматься о том, продолжит ли группа "Воплі Відоплясова" свое существование. И все же поклонники коллектива точно услышат как минимум один альбом, над которым артисты начали работать до 24 февраля 2022 года и теперь доводят дело до конца. Об этом музыкант рассказал для проекта "Министерство премьер".

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"Для меня моя сольная карьера была побочной. Альбомов "ВВ" намного больше, чем моих сольных. Я писал песни для "ВВ", был продюсером и тому подобное. Эта история тянулась до полномасштабного вторжения. Дело в том, что я потерял музыкантов. Гитарист Евгений Рогачевский ушел на фронт со своим сыном, а два музыканта уехали за границу – барабанщик и басист. Передо мной возникла дилемма: или полностью остановить "ВВ" и начать сольную карьеру, или все же продолжать "ВВ", – поделился знаменитость.

Найти ответ на непростой вопрос Олегу Скрипке помогло наличие набросков музыкального альбома "Воплів Відоплясова". Все участники группы согласились, что проект должен быть завершен, поэтому лидер группы дописал композиции. По словам Скрипки, альбом выйдет через полгода, после чего он планирует отправиться в тур.

Двое участников ''Воплів Відоплясова'' уехали за границу во время большой войны: Олег Скрипка впервые рассказал, как ''потерял'' музыкантов

Олег Скрипка раскрыл, как потерял музыкантов группы "ВВ". Источник: Скриншот

Что касается состава, в котором "Воплі Відоплясова" будут давать концерты, у артиста есть два варианта. Как отметил Олег Скрипка, он попробует "выдернуть" музыкантов, которые уехали за границу. Если они не захотят вернуться, знаменитость планирует привлечь к выступлениям участников коллектива, игравших в нем с момента основания.

"Сейчас мы ведем с ними переговоры. Это те музыканты, которые уже не играли с нами 20 или 30 лет, – Юрко Здоренко и Саша Пипа. В следующем году будет 40 лет нашей концертной деятельности. Мы планируем несколько концертов. Не знаю, сколько их будет. В зависимости от нашей ситуации", – отметил певец.

Олег Скрипка не назвал имен музыкантов, которые уехали за границу, однако можно предположить, что речь шла о барабанщике Сергее Сахно и бас-гитаристе Николае Усатом. Если проанализировать историю группы, именно они входили в ее состав до начала большой войны.

Двое участников ''Воплів Відоплясова'' уехали за границу во время большой войны: Олег Скрипка впервые рассказал, как ''потерял'' музыкантов

Сергей Сахно, вероятно, уехал за границу после начала войны. Источник: instagram.com/serge.rocknrolla

Двое участников ''Воплів Відоплясова'' уехали за границу во время большой войны: Олег Скрипка впервые рассказал, как ''потерял'' музыкантов

Николай Усатый (справа на фото) был бас-гитаристом "ВВ". Источник: instagram.com/o.skrypka

Стоит отметить, что, несмотря на все проблемы, группа "ВВ" не поставила концертную деятельность на паузу. Летом 2025 года коллектив, например, отправился в североамериканский тур и исполнил на сцене Ванкувера (Канада) гимн Украины.

Двое участников ''Воплів Відоплясова'' уехали за границу во время большой войны: Олег Скрипка впервые рассказал, как ''потерял'' музыкантов

В 2025 году группа выступала за границей. Источник: Скриншот

"Воплі Відоплясова" были основаны в 1986 году Олегом Скрипкой, Юрием Здоренко, Александром Пипой и Сергеем Сахно. Участники группы объединили классический рок, панк-рок и украинские этнические мотивы, благодаря чему создали уникальное звучание и быстро полюбились слушателям. В 1990 году коллектив заявил о себе за рубежом, отправившись на гастроли по странам Европы.

Переломный момент в деятельности "Воплів Відоплясова" наступил в 1991 году. Тогда Скрипка и Пипа переехали жить в Париж (Франция), после чего в коллективе появились новые музыканты – гитарист Филипп Можа и барабанщик Стефан Муфлие. Творчество группы приобрело новый оттенок, пока артисты не вернулись в Киев. Французы перестали играть в "ВВ", а состав группы пополнился барабанщиком Сергеем Сахном и новым гитаристом Евгением Рогачевским.

Двое участников ''Воплів Відоплясова'' уехали за границу во время большой войны: Олег Скрипка впервые рассказал, как ''потерял'' музыкантов

Скрипка с коллегами основал группу в 1986 году. Источник: facebook.com/o.skrypka

В 2007 году Пипа решил покинуть коллектив, а на его место пришел басист Алексей Мельченко. Музыкант оставался в коллективе до 2017-го, после чего среди участников "Воплів Відоплясова" появился Николай Усатый.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Олег Скрипка сделал громкое заявление о том, как артисты обманывают фанатов. По его словам, некоторые исполнители скрывают свое пребывание за границей и создают у аудитории иллюзию, будто продолжают жить в Украине.

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