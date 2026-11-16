Два национальных театра объединились ради громкого спектакля о войне и женских судьбах: что покажут в Киеве

В Киеве готовят необычную театральную премьеру: два ведущих национальных театра Украины – имени Ивана Франко и имени Леси Украинки – объединились, чтобы создать спектакль "КАСС_АНДРА". Постановку осуществил известный польский режиссер Гжегож Яжина. Премьерные показы состоятся 20 и 21 ноября 2026 года на сцене Театра Франко. Это история о войне, насилии, травме и праве человека на собственную память.

Видео дня

Авторы обратились к античным сюжетам, чтобы поговорить о том, что особенно остро ощущается сегодня: почему общество не слышит тех, кто предупреждает о катастрофе, как пережитый опыт может быть вытеснен или искажен и почему без правды невозможно остановить повторение насилия.

В основе драматургии – произведения Гомера, Эсхила, Жана-Поля Сартра и Леси Украинки. В частности, авторы переосмысливают образ Кассандры – троянской царевны, обладавшей даром предвидеть будущее, однако ее пророчествам никто не верил. В спектакле античный миф переплетается с современностью.

Главная героиня Касс – женщина из зоны конфликта, которая однажды просыпается и не помнит, кто она. Ее партнер Агам, влиятельный политик, вместе с психотерапевтом доктором Аполлоном пытается помочь ей восстановить воспоминания. Однако постепенно Касс начинает замечать противоречия в истории, которую ей предлагают принять за правду. Ее преследуют тревожные сны, в которых она превращается в Кассандру – дочь троянского царя Приама, жрицу Аполлона и пророчицу, чьи предостережения остались неуслышанными вплоть до падения Трои.

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Граница между реальностью и мифом постепенно исчезает. Поиск собственного прошлого превращается в борьбу за правду, а восстановление памяти заставляет героиню сделать выбор, который может изменить ее жизнь и будущее окружающего мира. В центре постановки – опыт женщин во время войны: потеря дома, насилие, унижение, психологические травмы и борьба за право рассказать собственную историю. В контексте полномасштабной войны России против Украины эта история звучит особенно остро. Спектакль поднимает вопросы сохранения свидетельств о военных преступлениях, ответственности за содеянное и права пострадавших быть услышанными. Ведь забвение не всегда означает исцеление – иногда оно лишь создает условия для повторения трагедии.

Главные истории дня

"КАСС_АНДРА" – результат творческого сотрудничества двух национальных театров. Над постановкой работает международная команда. Сценическое оформление создает AAFGJAP, за костюмы и грим отвечает Анна Аксер-Фиялковская, видеодизайн – Збигнев Бжимек, видеоарт – Марта Сундманн, музыку и саунд-дизайн – Кароль Непельский. Литературный редактор – Нина Захоженко, переводчик текста – Надежда Соколенко.

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В спектакле задействованы актеры обоих театров: Наталья Кобизькая, Акмал Гурезов, Ольга Голдис, Павел Текучев, Татьяна Михина, Юрий Радионов, Кирилл Анисимов, Виталий Ажнов, Наталья Доля, Евгений Нищук, Александр Яцентюк и другие. Премьера "КАСС_АНДРА" состоится 20 и 21 ноября 2026 года на сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве.

Билеты и дополнительная информация: https://ft.org.ua/performances/kass-andra