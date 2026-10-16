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"Глупостей она не будет творить": родители бывшей жены Остапчука, которую считают победительницей шоу "Холостяк-15", отреагировали на её участие

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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icon 354
"Глупостей она не будет творить": родители бывшей жены Остапчука, которую считают победительницей шоу "Холостяк-15", отреагировали на её участие
Родители бывшей жены Остапчука отреагировали на ее участие в шоу "Холостяк"

Родители украинской юристки Кристины Горняк, бывшей супруги телеведущего Владимира Остапчука, с которым у нее был громкий развод, рассказали, как отнеслись к ее участию в романтическом реалити-шоу "Холостяк 15". Мама и папа признались, что переживали за дочь, ведь не хотели, чтобы она разочаровалась из-за проекта.

Но они доверились ее решению и поддержали в проекте. Об этом родители Горняк, которую "подозревают" в победе на проекте, рассказали в комментарии Наталье Тур.

Мать юристки отметила, что решение Горняк попробовать себя в популярном шоу стало для семьи поводом для волнения.

"Мы всегда уважаем ее планы. Мы поддерживаем ее в любой ситуации, потому что знаем, что она глупостей не будет делать. Радовались ли мы? Не могу так сказать",поделилась женщина.

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Отец Кристины Горняк также признался, что семья прежде всего переживала за дочь. По его словам, участие в реалити-шоу сопряжено с различными ситуациями и непредвиденными обстоятельствами, поэтому волнение было вполне естественным.

Мать юристки добавила, что боялась увидеть дочь расстроенной. Сначала женщина даже предполагала, что Кристина может быстро покинуть шоу.

''Глупостей она не будет творить'': родители бывшей жены Остапчука, которую считают победительницей шоу ''Холостяк-15'', отреагировали на её участие

Мать юристки добавила, что боялась увидеть дочь расстроенной. Источник: instagram.com/kristygor

"Я не хочу, чтобы она впадала в отчаяние. А она такая маленькая, худенькая. Я посмотрела на партнера, ростом 2 метра 12 см. Подумала: "Боже, она первой вылетит из проекта". Слава Богу, что нет. Так что мы радуемся. Молодец", – сказала она.

Слухи об участии бывшей жены Остапчука в романтическом реалити-шоу начали распространяться сразу после начала съемок нового сезона. В сентябре 2026 года блогер-сплетник Богдан Беспалов заявил, что его источники называют именно Горняк победительницей 15-го сезона шоу.

"Очень интересно. Очень. Наши источники говорят, что Горняк победила в "Холостяке-15". Изучаем информацию", – написал он.

''Глупостей она не будет творить'': родители бывшей жены Остапчука, которую считают победительницей шоу ''Холостяк-15'', отреагировали на её участие

Слухи об участии бывшей жены Остапчука в романтическом реалити-шоу начали распространяться сразу после начала съемок нового сезона. Источник: instagram.com/kristygor

Тогда дополнительное внимание к юристке привлекло ее длительное отсутствие в соцсетях. После нескольких месяцев молчания она вернулась к подписчикам с постом, в котором намекнула, что за это время в ее жизни накопилось немало новостей. В то же время сама Кристина публично не подтверждала слухи о победе в шоу.

Главным героем 15-го сезона "Холостяка" стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. Премьера шоу запланирована на 16 октября 2026 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Григорий Решетник раскрыл закулисье "Холостяка". Активная работа команды шоу начинается задолго до старта съемочного процесса.

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