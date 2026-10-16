''Думала, что больше никогда не полюблю'': Анита Луценко подтвердила отношения с испанцем, другом Украины. Фото пары

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко впервые открыто подтвердила роман с испанцем Фермином Эгидо, которого ранее не спешила представлять публике. Звезда показала нежные кадры из совместной фотосессии и призналась, что рядом с новым избранником снова почувствовала себя счастливой.

Видео дня

Об этом Луценко рассказала в Instagram. Она опубликовала фото с избранником, сделанные на закате.

"Думала, что больше никогда не полюблю... Но... Когда встречаешь своего человека, то чувствуешь настоящее спокойствие, благодарность и полное принятие. Счастлива с Фермином Эгидо", – написала Луценко, отметив личный аккаунт возлюбленного.

Месяц назад OBOZ.UA удалось выяснить, кто стал загадочным спутником тренера. Тогда спортсменка уже публиковала черно-белые фотографии с мужчиной на фоне Киева, однако не комментировала характер их отношений. Теперь она сама подтвердила роман.

РЕКЛАМА

Избранником Луценко стал испанец Фермин Эгидо – генеральный директор и один из руководителей международного проекта Oceanman, который организует соревнования по плаванию в открытой воде.

Эгидо живет в Испании, но имеет давние связи с Украиной. Еще осенью 2021 года он дал интервью украинцам, в котором рассказал о развитии Oceanman и украинском сообществе пловцов. Тогда испанец отметил роль украинских спортсменов в популяризации нашей страны за рубежом.

Главные истории дня

После начала полномасштабного вторжения Эгидо продолжил поддерживать украинское направление в рамках проекта. В 2024 году, после проведения одного из этапов соревнований в Украине, он написал в LinkedIn, что покидал нашу страну через Польшу с сильными эмоциями. По словам испанца, незадолго до этого вблизи места проведения мероприятия упали обломки ракеты.

"Мы никогда не забудем всех пловцов, отдавших свои жизни, защищая нашу свободу. Слава Украине", – писал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что внучка Нины Матвиенко выходит замуж после переезда из Украины.