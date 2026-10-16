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"Думала, что больше никогда не полюблю": Анита Луценко подтвердила отношения с испанцем, другом Украины. Фото пары

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
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"Думала, что больше никогда не полюблю": Анита Луценко подтвердила отношения с испанцем, другом Украины. Фото пары
Анита Луценко подтвердила отношения с испанцем-другом Украины. Источник: instagram.com/anitasporty

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко впервые открыто подтвердила роман с испанцем Фермином Эгидо, которого ранее не спешила представлять публике. Звезда показала нежные кадры из совместной фотосессии и призналась, что рядом с новым избранником снова почувствовала себя счастливой.

Об этом Луценко рассказала в Instagram. Она опубликовала фото с избранником, сделанные на закате.

''Думала, что больше никогда не полюблю'': Анита Луценко подтвердила отношения с испанцем, другом Украины. Фото пары

Анита Луценко впервые открыто подтвердила роман с испанцем. Источник: instagram.com/anitasporty

"Думала, что больше никогда не полюблю... Но... Когда встречаешь своего человека, то чувствуешь настоящее спокойствие, благодарность и полное принятие. Счастлива с Фермином Эгидо", – написала Луценко, отметив личный аккаунт возлюбленного.

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''Думала, что больше никогда не полюблю'': Анита Луценко подтвердила отношения с испанцем, другом Украины. Фото пары

Признание Луценко. Источник: скриншот

Месяц назад OBOZ.UA удалось выяснить, кто стал загадочным спутником тренера. Тогда спортсменка уже публиковала черно-белые фотографии с мужчиной на фоне Киева, однако не комментировала характер их отношений. Теперь она сама подтвердила роман.

''Думала, что больше никогда не полюблю'': Анита Луценко подтвердила отношения с испанцем, другом Украины. Фото пары

Анита Луценко впервые открыто подтвердила роман с испанцем. Источник: instagram.com/anitasporty

Избранником Луценко стал испанец Фермин Эгидо – генеральный директор и один из руководителей международного проекта Oceanman, который организует соревнования по плаванию в открытой воде.

Эгидо живет в Испании, но имеет давние связи с Украиной. Еще осенью 2021 года он дал интервью украинцам, в котором рассказал о развитии Oceanman и украинском сообществе пловцов. Тогда испанец отметил роль украинских спортсменов в популяризации нашей страны за рубежом.

''Думала, что больше никогда не полюблю'': Анита Луценко подтвердила отношения с испанцем, другом Украины. Фото пары

Избранником Луценко оказался испанец Фермин Эгидо. Источник: instagram.com/anitasporty

После начала полномасштабного вторжения Эгидо продолжил поддерживать украинское направление в рамках проекта. В 2024 году, после проведения одного из этапов соревнований в Украине, он написал в LinkedIn, что покидал нашу страну через Польшу с сильными эмоциями. По словам испанца, незадолго до этого вблизи места проведения мероприятия упали обломки ракеты.

"Мы никогда не забудем всех пловцов, отдавших свои жизни, защищая нашу свободу. Слава Украине", – писал он.

''Думала, что больше никогда не полюблю'': Анита Луценко подтвердила отношения с испанцем, другом Украины. Фото пары

Избранником Луценко оказался испанец Фермин Эгидо. Источник: instagram.com/anitasporty

Ранее OBOZ.UA сообщал, что внучка Нины Матвиенко выходит замуж после переезда из Украины.

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