Певица и автор песен Jerry Heil продолжает расширять географию международных коллабораций. На этот раз артистка объединилась с серебряным призером Евровидения-2024 Baby Lasagna из Хорватии – вместе они представляют совместный трек "MEOW" и клип на него. В новой работе артисты столкнули два музыкальных мира: фирменную поп-драматургию и мелодичность Jerry Heil с мощным звучанием индастриал-рока Baby Lasagna.

Видео дня

Трек "MEOW" родился во время сонграйт-сессии в Стокгольме (Швеция). К его созданию присоединились культовые авторы Евровидения Джой и Линнеа Деб – та самая команда, с которой Jerry Heil работала над песней "Catharticus (Prayer)" для Нацотбора на Евровидение-2026.

"Для меня коллаборация – это не когда один артист приходит в жанр другого, а когда сталкиваются два музыкальных мира и рождается третий. Мы не пытались сделать из Марко поп-артиста, а из меня – рок-певицу. Поскольку все знают, какой Марко заядлый "кошатник", мне захотелось закрутить сюжет вокруг хищного кошачьего напряжения.

РЕКЛАМА

"MEOW" – это история о притяжении и столкновении двух сильных характеров, где никто не хочет уступать. Своеобразная игра в кошки-мышки, только здесь оба персонажа – коты, и каждый уверен, что главный именно он. Через иронию и игривость мы передали эту взрывную химию, соединив энергию индастриал-рока Марко с моей любовью к драматургии и неожиданным жанровым экспериментам", – делится Jerry Heil.

Главные истории дня

Особой фишкой песни стало сочетание сразу трех языков – английского, украинского и хорватского: Baby Lasagna исполнил фрагмент на украинском, а Jerry Heil – на хорватском.

"Эта песня исследует разные грани не слишком здоровых отношений – когда сталкиваются два эго, не готовые меняться. Но речь идет не только о романтике, но и о внутренней борьбе двух сторон одной личности. Мне комфортнее всего говорить о сложных вещах через юмор и легкую дурашливость, а игра с "кошачьими" мотивами, которая точно передает характер этой истории, стала вишенкой на торте.

РЕКЛАМА

Работать с Яной оказалось на удивление легко и весело. Я почти всегда пишу музыку в одиночестве, поэтому сначала волновался, сработаемся ли мы в студии. Но Яна была настолько терпеливой и чуткой, что помогла мне расслабиться и открыться – она поддерживала мой собственный музыкальный стиль, а не заставляла подстраиваться под нее. Главным в этом сотрудничестве был не сам продукт, а процесс и творческое путешествие. Поэтому я искренне надеюсь, что слушатели почувствуют в этой песне результат встречи двух людей, между которыми возникла настоящая химия за те три дня в Стокгольме", – рассказывает Baby Lasagna.

РЕКЛАМА

Вместе с песней вышел кинематографичный клип, снятый в старинном польском дворце XVIII века Яблонна (Jabłonna) недалеко от Варшавы. Режиссером видео стала Юлия Литинская.

Стилизованное под викторианскую эпоху видео начинается с того, что Baby Lasagna приезжает на официальную аудиенцию к Jerry Heil – но в ходе встречи власть и статусы постоянно переворачиваются с ног на голову. Гость становится хозяином, заложник перехватывает контроль, а строгий придворный этикет перерастает в напряженную психологическую дуэль, где до самого финала непонятно, кто на самом деле управляет ситуацией.

РЕКЛАМА

Коллаборации Jerry Heil и Baby Lasagna слушатели ждали почти полгода. В мае 2026-го артисты впервые воссоединились после Евровидения-2024 и опубликовали совместное видео в Instagram – ролик мгновенно подхватили еврофаны и начали строить теории о возможном дуэте. Тизер трека окончательно подтвердил их догадки и вызвал настоящий ажиотаж в сети, собрав тысячи реакций – в том числе и комментарий от официальной страницы Евровидения.

РЕКЛАМА

Напомним, что Jerry Heil и Baby Lasagna познакомились на Евровидении-2024 в Мальме. Тогда Jerry Heil вместе с alyona alyona представляла Украину с песней "Teresa & Maria" и заняла третье место, а Baby Lasagna с хитом "Rim Tim Tagi Dim" завоевал серебро для Хорватии и победил в зрительском голосовании.

РЕКЛАМА

Для Jerry Heil это уже не первая успешная международная коллаборация. Ранее артистка выпускала совместные треки с легендарной нидерландской рок-группой Within Temptation, румынской певицей Irina Rimes, греческой артисткой Klavdia, польскими музыкантами Krystian Ochman и Przyłu, а также записывала совместные треки в дуэте с alyona alyona, литовской исполнительницей Monika Liu, немецкой певицей ela. и польскими артистами Gedz, Ginger Mane и Trill Pem.