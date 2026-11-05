Жена Владимира Остапчука показала редкое фото его сына Эвана от первого брака

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука опубликовала снимок его сына Эвана от первого брака с Еленой Войченко. Екатерина Остапчук запечатлела момент совместной прогулки мальчика с ее первенцем от шоумена Тимофеем.

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Редкий кадр блогер показала в своем Telegram-канале. Оба мальчика стояли спиной к камере, поэтому разглядеть их лица не удалось. Однако, судя по фото, сыновья Остапчука от разных браков хорошо поладили между собой, ведь во время прогулки держались за руки.

"Эван по сравнению с Тимом очень взрослый" – лаконично подписала фото Екатерина Остапчук.

На встрече с младшим братом Эван появился в объемных джинсах и футболке насыщенного синего цвета. Тимофея же родители одели в темно-красные штаны и кофточку в голубую полоску.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко состояли в браке на протяжении 12 лет. За время семейной жизни они стали родителями двоих детей – дочери Эмилии и сына Эвана. Отношения супругов дали трещину в 2019 году. Тогда Остапчук и Войченко объявили о расставании, а в 2020-м их брак официально перестал существовать.

Однако мирно поставить точку в своей истории они не смогли. Елена Войченко публично заявляла о неоднократных изменах со стороны Владимира Остапчука даже в тот период, когда носила под сердцем ребенка. Позже она обвиняла ведущего в том, что он угрожал забрать у нее общих сына и дочь. Как утверждала Войченко, ситуация не улучшилась и после ее переезда с детьми в Канаду. Остапчук якобы желал ей смерти.

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И все же после всех скандалов бывшим супругам удалось найти общий язык. Как рассказывала Катерина Остапчук, ее муж и Елена Войченко совершенно не ищут поводов для разборок и стремятся к мирным отношениям. Более того, время от времени они даже встречаются в Канаде.

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир и Катерина Остапчуки узаконили отношения в 2023-ем, а в следующем году на свет появился первенец пары Тимофей. Скоро их семья станет больше на одного человека, ведь блогер во второй раз беременна.

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