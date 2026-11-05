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Жена Владимира Остапчука показала редкое фото его сына Эвана от первого брака

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
3,0 т.
Жена Владимира Остапчука показала редкое фото его сына Эвана от первого брака
Жена Остапчука показала фото его сына от Елены Войченко. Источник: instagram.com/vova_ostapchuk

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука опубликовала снимок его сына Эвана от первого брака с Еленой Войченко. Екатерина Остапчук запечатлела момент совместной прогулки мальчика с ее первенцем от шоумена Тимофеем.

Редкий кадр блогер показала в своем Telegram-канале. Оба мальчика стояли спиной к камере, поэтому разглядеть их лица не удалось. Однако, судя по фото, сыновья Остапчука от разных браков хорошо поладили между собой, ведь во время прогулки держались за руки.

"Эван по сравнению с Тимом очень взрослый" – лаконично подписала фото Екатерина Остапчук.

Жена Владимира Остапчука показала редкое фото его сына Эвана от первого брака

Жена Остапчука показала фото его сыновей. Источник: Telegram-канал Катерина Остапчук

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На встрече с младшим братом Эван появился в объемных джинсах и футболке насыщенного синего цвета. Тимофея же родители одели в темно-красные штаны и кофточку в голубую полоску.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко состояли в браке на протяжении 12 лет. За время семейной жизни они стали родителями двоих детей – дочери Эмилии и сына Эвана. Отношения супругов дали трещину в 2019 году. Тогда Остапчук и Войченко объявили о расставании, а в 2020-м их брак официально перестал существовать.

Однако мирно поставить точку в своей истории они не смогли. Елена Войченко публично заявляла о неоднократных изменах со стороны Владимира Остапчука даже в тот период, когда носила под сердцем ребенка. Позже она обвиняла ведущего в том, что он угрожал забрать у нее общих сына и дочь. Как утверждала Войченко, ситуация не улучшилась и после ее переезда с детьми в Канаду. Остапчук якобы желал ей смерти.

Жена Владимира Остапчука показала редкое фото его сына Эвана от первого брака

Войченко и Остапчук имеют двоих общих детей. Источник: segodnya.ua

И все же после всех скандалов бывшим супругам удалось найти общий язык. Как рассказывала Катерина Остапчук, ее муж и Елена Войченко совершенно не ищут поводов для разборок и стремятся к мирным отношениям. Более того, время от времени они даже встречаются в Канаде.

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир и Катерина Остапчуки узаконили отношения в 2023-ем, а в следующем году на свет появился первенец пары Тимофей. Скоро их семья станет больше на одного человека, ведь блогер во второй раз беременна.

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