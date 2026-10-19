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Жена Виктора Павлика впервые показала лицо звезды после неудачного лечения зубов и экстренной операции

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
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Жена Виктора Павлика впервые показала лицо звезды после неудачного лечения зубов и экстренной операции
Жена Виктора Павлика впервые показала лицо звезды после неудачного лечения зубов. Источник: instagram.com/viktorpavlik

Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – впервые показала, как выглядит артист после осложнений, возникших в результате стоматологического вмешательства. На шестой день после операции на его лице еще остались гематомы, однако в целом исполнитель уже чувствует себя лучше.

В своих InstaStories блогер опубликовала видео с мужем, который позировал перед камерой. "Сегодня шестой день после стоматологического вмешательства, и Виктор Павлик уже красавец", – подписала кадры Репяхова.

Она также показала фото, на которых видно, насколько сильными были синяки на лице певца в первые дни после операции.

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О проблемах со здоровьем мужа Екатерина Репяхова сообщила в четверг, 15 октября. По ее словам, после стоматологического вмешательства у Павлика дома началось сильное кровотечение. Ночью певец проснулся с ртом, полным крови, а кровотечение не прекращалось.

Как пояснила супруга артиста, осложнения могли быть связаны с лекарствами, которые он принимает пожизненно из-за искусственного клапана сердца. Речь идет о варфарине – препарате, влияющем на свертываемость крови. Репяхова заявила, что, по ее словам, врачи не уточнили эту информацию перед операцией.

Жена Виктора Павлика впервые показала лицо звезды после неудачного лечения зубов и экстренной операции

Как изменилось лицо Павлика за 6 дней. Источник: скриншот

"Я очень испугалась. Я просто в шоке. И больше всего сейчас упрекаю себя за то, что не проверила сразу все лично", – призналась блогерша.

После госпитализации врачам удалось остановить кровотечение. Павлику наложили швы, а его жена поблагодарила медиков за оперативную помощь. В то же время она отметила, что после вмешательства на лице певца остались сильные гематомы.

По словам Репяховой, это была уже вторая операция на том же месте: первый зубной имплантат треснул, поэтому на этот раз артисту пришлось наращивать костную ткань и повторно устанавливать имплантат.

Жена Виктора Павлика впервые показала лицо звезды после неудачного лечения зубов и экстренной операции

Что случилось с Павликом. Источник: скриншот

Напомним, в 2024 году Виктор Павлик перенес сложную операцию на сердце. Тогда Екатерина Репяхова сообщила, что операция была необходима из-за серьезных проблем со здоровьем певца. После операции артисту установили искусственный клапан сердца, из-за чего он нуждается в постоянном приеме препаратов для предотвращения образования тромбов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что молодая жена Виктора Павлика откровенно рассказала, какие хирургические вмешательства ей приходилось переносить и какая операция оказалась неудачной.

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