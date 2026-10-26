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Друг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночам

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
453
Друг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночам
Друг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец

Британский певец Элтон Джон в молодости имел привычку, которая ужасно раздражала его близкого друга и многолетнего соавтора песен Берни Топина. Тогда музыканты жили в крошечной спальне с неудобными двухъярусными кроватями, а засыпать Топину мешали колокольчики, которые коллега носил на шее.

О забавном эпизоде из начала их дружбы 76-летний автор песен рассказал во время беседы с музыкальным блогером Риком Бито. По словам Топина, он годами никому не рассказывал эту историю, хотя она хорошо запомнилась ему еще с тех времен, когда будущие легенды музыки только начинали свой творческий путь.

Топин вспомнил, что они с Элтоном Джоном жили в небольшой комнате в доме его матери. Места было мало, и в комнате помещалось лишь немного личных вещей друзей – книги и пластинки.

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"У нас была такая крошечная спальня... с двухъярусными кроватями – его сторона и моя сторона, и… его книги и мои книги, его пластинки и мои пластинки", – рассказал музыкант.

По словам Топина, он спал на верхней кровати, а Джон – на нижней. Оба спальных места были крайне неудобными: сонграйтер описал их как "по-настоящему ужасные" тонкие двухъярусные кровати из металлической сетки.

Однако больше всего его раздражало вовсе не отсутствие комфорта. Элтон Джон имел привычку вешать на край кровати колокольчики, которые носил на шее. Когда певец засыпал и начинал двигаться, они раскачивались и звенели, мешая его соседу по комнате спать.

Друг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночам

Элтон Джон имел привычку вешать на край кровати колокольчики, которые носил на шее

Топин нашел собственный способ решить проблему: каждый вечер он снимал колокольчики и бросал их через всю комнату. Утром Элтон просыпался и удивлялся, куда они подевались.

"Каждый вечер я собирал их и швырял через всю комнату", – признался автор песен со смехом.

Отметим, Элтон Джон и Берни Топин познакомились в 1967 году, когда оба откликнулись на объявление о поиске музыкантов в одном из британских изданий.

С тех пор они работали вместе десятилетиями: Топин писал тексты, а Джон создавал музыку. Их сотрудничество подарило миру немало известных композиций и стало одним из самых продолжительных творческих союзов в популярной музыке.

Друг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночам

У Элтона Джона в молодости была привычка, которая очень раздражала его близкого друга. Источник: instagram.com/eltonjohn

Ранее OBOZ.UA писал, что Мадонна и Элтон Джон закопали топор войны после десятилетий вражды. Артисты, чье противостояние длилось более 20 лет, не только помирились, но и намекнули на будущее творческое сотрудничество.

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