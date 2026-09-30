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"Дождь из цветов": Влад Дарвин и Марта Адамчук представили на свадьбе военного оду любви. Видео

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read6 мин
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"Дождь из цветов": Влад Дарвин и Марта Адамчук представили на свадьбе военного оду любви. Видео
Первый свадебный танец пары под песню «Дождь из цветов»
Источник: Пресс-служба

Украинцы умеют творить маленькие чудеса, которые становятся семейными историями. Так, на свадьбе военного артисты Влад Дарвин и Марта Адамчук решили сделать сюрприз-подарок – исполнить вживую новую песню "Дождь из цветов" для первого свадебного танца молодоженов. Жених Егор Чайкин и его невеста Анастасия познакомились в Instagram во время войны, когда Егор был волонтером, а затем был мобилизован... Предложение Анастасии Егор сделал в день рождения любимой, он смог вырваться на один день, все организовал, и они начали планировать свадьбу. Когда артисты узнали историю пары, то решили сделать им музыкальный подарок. Автор-исполнитель Vlad Darwin как раз готовил новый романтический сингл о любви. Возникла идея устроить сюрприз для пары и их гостей – выступление артистов на первый свадебный танец пары под песню "Дождь из цветов".

''Дождь из цветов'': Влад Дарвин и Марта Адамчук представили на свадьбе военного оду любви. Видео

Перший весільний танок пари під пісню "Дощ із квітів"

Источник: Пресслужба

Чувственная баллада "Дождь из цветов" – песня об особом моменте в любви, который случается только раз. Поэтому было символично, что премьера песни состоялась на свадьбе военного. Егор со своей невестой Анастасией станцевали первый свадебный танец под живое выступление артистов Vlad Darwin и Марты Адамчук. Пара впервые услышала эту песню, и это стало для них настоящим сюрпризом.

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''Дождь из цветов'': Влад Дарвин и Марта Адамчук представили на свадьбе военного оду любви. Видео

Під час танцю на молодят сипалися пелюстки троянд, як дощ із квітів

Источник: пресслужба

Во время танца на молодоженов сыпались лепестки роз, словно цветочный дождь. Гости свадьбы плакали от счастья и снимали видео. Этот момент навсегда останется в истории новосозданной семьи.

''Дождь из цветов'': Влад Дарвин и Марта Адамчук представили на свадьбе военного оду любви. Видео

Перший весільний танок пари під пісню "Дощ із квітів"

Источник: пресслужба

"Это моя первая баллада о любви с начала полномасштабного вторжения. И я искренне рад, что мы с Мартой смогли сделать такой символический подарок на свадьбе молодой семьи", – рассказывает автор-исполнитель Vlad Darwin.

"Дождь из цветов" – саундтрек к самым ценным моментам жизни. Под эту песню можно влюбляться, признаваться в любви, жениться или просто возвращаться воспоминаниями к мгновениям, которые хочется сохранить влюбленным навсегда.

""Дождь из цветов" – чрезвычайно особенная для меня песня. Я от нее просто в восторге. Во время съемок клипа я не смогла сдержать слез, потому что она затрагивает очень личные и глубокие процессы внутри меня. И мне всем сердцем хочется, чтобы под "Дождь из цветов" в жизни людей происходило как можно больше любви", – рассказала Марта Адамчук.

''Дождь из цветов'': Влад Дарвин и Марта Адамчук представили на свадьбе военного оду любви. Видео

Vlad Darwin та Марти Адамчук

Источник: Пресслужба

Вместе с композицией артисты представляют романтический видеоклип "Дождь из цветов". Смотрите клип "Дождь из цветов"

"Дождь из цветов" – история о любви, которая приходит в жизнь как редкий и неповторимый миг. О чувствах, которые хочется прожить в полной мере и запомнить навсегда.

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