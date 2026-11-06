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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта госпитализировали с психическим заболеванием: что известно о диагнозе и лечении 18-летней Вивьен

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
750
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта госпитализировали с психическим заболеванием: что известно о диагнозе и лечении 18-летней Вивьен
18-летняя дочь Джоли и Питта оказалась в больнице из-за серьезного психического расстройства

Дочь бывшей супружеской пары голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, 18-летняя Вивьен, рассказала, что в начале этого года оказалась в больнице. Девушке понадобилась помощь медиков в борьбе с расстройством пищевого поведения – серьезным психическим заболеванием, которое характеризуется нездоровым восприятием еды, собственного веса и формы тела.

Откровенно рассказать о непростом диагнозе Вивьен решилась во время своей первой художественной выставки "Поле тюльпанов" (The Tulip Field) в Лос-Анджелесе, сообщает Entertainment Tonight. Через свои работы дочь знаменитостей передала эмоции, которые испытывала во время госпитализации.

На всех рисунках Вивьен изобразила тюльпаны вместо людей. Картину, где цветок будто разговаривает по телефону, девушка подписала: "Я так сильно хотела объятий, что мое тело сжималось". Под другим рисунком с одиноким тюльпаном дочь актеров призналась, что ее пугало ощущение, что она утратит безразличие к миру только после того, как что-нибудь съест.

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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта госпитализировали с психическим заболеванием: что известно о диагнозе и лечении 18-летней Вивьен

Вивьен рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения. Источник: Скриншот из видео Entertainment Tonight

Один из пользователей платформы X сообщил, что на выставке Вивьен также представила личную записку, где подробнее рассказала о лечении: "Я боролась с расстройством пищевого поведения. В начале этого года меня госпитализировали из-за этого расстройства. Я была в ярости, больна и чувствовала себя очень одинокой".

Однако пребывание в больнице, к счастью, улучшило состояние Вивьен. Девушка рассказала, что в стенах медицинского учреждения ее окружили теплом и заботой персонал и другие дети-пациенты. Именно эти люди "разрушили стены", которые она возводила годами.

"Я никогда так сильно не смеялась и не плакала, никогда не была такой честной и такой настоящей. Другие дети там научили меня, как быть сильной, когда ты слабее всего. Это было худшее и лучшее время в моей жизни, и благодаря ему я стала лучше", – написала дочь голливудских звезд.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта госпитализировали с психическим заболеванием: что известно о диагнозе и лечении 18-летней Вивьен

Дочь Джоли и Питта поделилась подробностями лечения. Источник: x.com/angeltresjolie_

Больницу Вивьен начала называть "Полем тюльпанов", поэтому именно так решила прозвать и выставку. По словам девушки, для подписи каждой из картин она выбрала фразу из личного дневника, которая лучше всего их описывает.

О борьбе с расстройством пищевого поведения девушка решилась откровенно рассказать на следующий день после того, как суд Лос-Анджелеса официально удовлетворил ее иск об изменении фамилии, а именно – удалении части "Питт". С 2024 года она представлялась в публичном пространстве как Вивьен Джоли, а картины на собственной выставке подписала просто В. Маршелин, используя свое второе имя.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в окружении Анджелины Джоли раскрыли ее реакцию на решение детей отказаться от фамилии Брэда Питта.

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