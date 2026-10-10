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Дочь Кузьмы Скрябина сделала пластическую операцию на лице и показала, что изменила в себе. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
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Дочь Кузьмы Скрябина сделала пластическую операцию на лице и показала, что изменила в себе. Фото
Мария-Барбара Кузьменко перенесла пластическую операцию

Единственная дочь легенды украинской сцены Кузьмы Скрябина, Мария-Барбара Кузьменко, рассказала, что неделю назад перенесла пластическую операцию. Она сделала риносептопластику – хирургическую манипуляцию, которая сочетает эстетическую составляющую (изменение формы носа) и функциональную (исправление носовой перегородки).

Об этом Мария-Барбара Кузьменко рассказала в своих Instagram-stories. Дочь музыканта показала фотографию, на которой предстала перед камерой со специальными фиксирующими элементами на носу, и рассказала о своем самочувствии.

Дочь Кузьмы Скрябина сделала пластическую операцию на лице и показала, что изменила в себе. Фото

Мария-Барбара Кузьменко сделала риносептопластику. Источник: Скриншот

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По словам Марии-Барбары Кузьменко, после операции она ежедневно ездила к своему врачу. Дочери Кузьмы Скрябина ставили необходимые капельницы и проводили осмотр, а впереди ее ждет довольно длительный период восстановления.

"Из-за моих индивидуальных особенностей реабилитация оказалась не самой легкой, но сейчас главное – восстановиться и дать себе время. Впереди еще длительный период восстановления, буду постепенно рассказывать вам", – отметила девушка.

Дочь Кузьмы Скрябина сделала пластическую операцию на лице и показала, что изменила в себе. Фото

Мария-Барбара Кузьменко рассказала о непростой реабилитации. Источник: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko

Напомним, что впервые о решении лечь под нож хирурга дочь Кузьмы Скрябина сообщила 7 октября. Она опубликовала несколько снимков из больничной палаты, в частности, с медицинским катетером в руке, и подчеркнула, что перенесла плановую операцию.

Дочь Кузьмы Скрябина сделала пластическую операцию на лице и показала, что изменила в себе. Фото

Об операции дочь Кузьмы Скрябина впервые заговорила 7 октября. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA писал, что молодая жена Виктора Павлика честно рассказала, что сделала с собой и какая пластическая операция оказалась неудачной.

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