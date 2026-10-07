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Дочь Кузьмы Скрябина легла под нож хирурга и сделала первое заявление после операции

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
Дочь Кузьмы Скрябина легла под нож хирурга и сделала первое заявление после операции
Дочь Кузьмы Скрябина перенесла операцию

Дочь культового украинского музыканта Кузьмы Скрябина – Мария-Барбара Кузьменко – рассказала, что перенесла операцию. Пока она не назвала причину, по которой была вынуждена лечь под нож хирурга, однако заявила, что совсем скоро расскажет подписчикам все подробности.

Об этом Мария-Барбара Кузьменко сообщила в своих Instagram-stories. Она вышла на связь из больничной палаты и показала фотографию, на которой сидит на кровати в халате и заполняет необходимые документы.

Дочь Кузьмы Скрябина легла под нож хирурга и сделала первое заявление после операции

Мария-Барбара Кузьменко сообщила, что перенесла операцию. Источник: Скриншот

"Дорогие, я на несколько дней выпала из жизни. Но совсем скоро поделюсь с вами личным: как я решилась, что за этим стояло и как проходит восстановление", – отметила дочь артиста.

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Впоследствии Мария-Барбара Кузьменко все же раскрыла одну деталь относительно хирургического вмешательства, отметив, что оно было плановым. Кроме того, девушка показала крупным планом свою руку с медицинским катетером и подчеркнула, что этим кадром можно описать процесс ее восстановления.

Дочь Кузьмы Скрябина легла под нож хирурга и сделала первое заявление после операции

Дочь Скрябина показала фото с медицинским катетером в руке. Источник: Скриншот

Напомним, что Мария-Барбара Кузьменко – единственная дочь Кузьмы Скрябина и Светланы Бабийчук. Она не пошла по стопам своего знаменитого отца, а вместо этого решила связать свою жизнь с врачебной деятельностью. Мария-Барбара Кузьменко открыла в центре Киева собственную клинику эстетической медицины и дерматологии.

Дочь Кузьмы Скрябина легла под нож хирурга и сделала первое заявление после операции

Мария-Барбара Кузьменко работает врачом-дерматологом. Источник: instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Ранее она вместе с семьей запустила другой бизнес, который стал воплощением давней мечты Кузьмы Скрябина, – кофейню-пекарню. Заведение украсили фотографиями артиста и цитатами из его культовых песен, благодаря чему оно превратилось в одно из любимых мест поклонников музыканта.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Наталья Валевская перенесла сложную операцию и появилась на берегу моря.

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