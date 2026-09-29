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Дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото "крепкого орешка" вблизи: с каждым годом йому становится хуже

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 3,0 т.
Дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото "крепкого орешка" вблизи: с каждым годом йому становится хуже
Дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото "крепкого орешка"

Дочь голливудской звезды Брюса Уиллиса, 32-летняя Таллула, опубликовала редкий снимок с отцом, который практически не появляется на публике из-за лобно-височной деменции. На новом снимке 71-летний "крепкий орешек" сидит рядом с дочерью, а она нежно целует его в макушку.

Фотографией женщина поделилась в Instagram. На снимке 71-летний Уиллис был дома, но даже не смотрел в камеру специально для фото.

Таллула обняла отца и наклонилась к нему для поцелуя, в то время как актер спокойно сидел рядом с ней. Кадр стал одним из немногих свежих фото, на которых можно увидеть звезду "Крепкого орешка" вблизи после серьезных проблем со здоровьем.

Дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото ''крепкого орешка'' вблизи: с каждым годом йому становится хуже

Таллула Вілліс з батьком

Источник: instagram.com/buuski

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Состояние актера заметно изменилось за последние годы. В 2022 году стало известно, что у Брюса Уиллиса афазия – приобретенное нарушение речи, вызванное повреждением определенных участков мозга, а в 2023-м его семья сообщила о диагнозе – лобно-височной деменции. Это неизлечимое заболевание, которое влияет, в частности, на речь и поведение человека.

В то же время близкие актера постоянно подчеркивают, что не оставляют его одного и проводят с отцом время. У Брюса Уиллиса есть три дочери от брака с Деми Мур – Румер, Скаут и Таллула, а также двое младших детей от жены Эммы Хеминг – Мэйбл и Эвелин.

Дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото ''крепкого орешка'' вблизи: с каждым годом йому становится хуже

Брюс Вілліс був поруч із донькою Таллулою в день весілля

Источник: James x Schulze для Vogue

В последнее время Уиллис несколько раз появлялся на редких семейных снимках. В августе актер присутствовал на камерной свадьбе Таллулы, которая состоялась во дворе ее дома в Айдахо. Тогда Vogue опубликовал фото, на котором дочь прислонила голову к плечу отца, а ее муж Джастин Эйси держал Брюса за руку.

Еще одно публичное появление Уиллиса состоялось в июне. Тогда Эмма Хеминг показала видео по случаю своего 50-летия, на котором муж поздравил ее с днем рождения. Актер спел для любимой Happy Birthday, предварительно вдохнув гелий из воздушного шарика, а затем даже станцевал.

Дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото ''крепкого орешка'' вблизи: с каждым годом йому становится хуже

Актор втратив свою спортивну форму

Ранее OBOZ.UA писал, что Эмма Хеминг также рассказывала о состоянии мужа и опровергала распространенное представление о том, что лобно-височная деменция обязательно означает потерю памяти. По ее словам, Брюс помнит своих близких, хотя болезнь существенно повлияла на его речь и коммуникацию.

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