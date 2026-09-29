Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе устроил истерику во время своего концерта в Праге (Чехия). На выступлении 61-летнего артиста несколько зрительниц устроили драку, из-за чего исполнитель прервал концерт и начал материться на присутствующих.

Видео дня

Как пишут в российских медиа, женщины в зале напали на одну из зрительниц. На опубликованном видео видно, что инцидент произошел в фан-зоне во время выступления Меладзе.

Артист-"молчун" обратил внимание на то, что происходит в зале, и эмоционально отреагировал на драку. Он в ругательной манере призвал участниц конфликта прекратить выяснять отношения.

"Вы что... Бои какие-то тут происходят. Здесь концерт. К чертовой матери всех, кто здесь устроил кипиш! Не надо быть идиотами! Я смотрю за всеми вами", – заявил Меладзе со сцены.

После этого певец, по словам очевидцев, покинул сцену, а концерт завершился. Перед этим он обратился к публике и заявил, что каждое выступление рано или поздно должно закончиться.

"Все, что имеет начало, имеет финал. Это закон бытия. Я вижу, что здесь все люди образованные, и прекрасно понимают, что все, что начинается, – заканчивается", – сказал артист.

РЕКЛАМА

В частности, зрители выразили возмущение в соцсетях из-за продолжительности концерта. По их словам, из-за задержки начала и, вероятно, специально сокращенной программы их могли лишить около получаса концерта. Сам Меладзе не пояснил, было ли "сокращение" вызвано дракой.

Напомним, после начала полномасштабной войны Меладзе переехал в Европу и перестал давать концерты в России, однако полностью от страны-агрессора не дистанцировался. В 2025 году его несколько раз замечали в Москве – у могилы отца и на семейном праздновании дня рождения внука. При этом артист продолжает выступать для русскоязычной аудитории за рубежом.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как живет "молчун" Валерий Меладзе после 2022 года и почему его дочь разыскивают в России.

РЕКЛАМА