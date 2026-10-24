Дмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. Фото

Хореограф и защитник Украины Дмитрий Дикуcар в последний раз появлялся на публике в конце 2025 года, когда занял кресло судьи шоу "Танцы со звездами", однако наконец то нарушил молчание. В свой 41-й день рождения знаменитость вышел на связь в сети и обратился к согражданам с важным призывом – верить в победу родной страны.

Видео дня

Послание украинцам танцор-воин оставил в своем Instagram. Дмитрий Дикуcар также поделился свежим фото, на котором предстал перед камерой в военной форме и с легкой улыбкой на лице. На редком кадре можно увидеть, что война оставила свой "отпечаток" на внешности хореографа: у него появилось значительно больше седых волос.

"Просто хочу напомнить, что люблю вас, и сказать: верьте в победу, как я в нее верю!", – написал артист.

Кратким постом Дмитрий Дикусар вызвал бурные эмоции у своих подписчиков. Украинцы обратились к хореографу с самыми теплыми пожеланиями и, конечно, поблагодарили за службу:

"С днем рождения, Димчик! Пусть этот год станет для тебя не "еще одним", а "тем самым".

"Берегите себя. Верим в вас и в Украину".

"С днем рождения, Дима. Будь нам здоров и невредим. И спасибо за все".

"Присылайте сюда весточки почаще. Каждый раз радуюсь, когда вижу ваш новый пост. Верим в победу, спасибо за защиту Украины".

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Напомним, что Дмитрий Дикусар пополнил ряды Вооруженных сил Украины 27 февраля 2022 года. С того момента артист свел свое присутствие в публичном пространстве к минимуму, но все же время от времени радует поклонников искренними постами.

В день своего 38-летия, например, танцор-воин заговорил о кардинальных переменах в жизни. Дикусар заметил, что имел "выступление" со своей командой, правда, не на привычном паркете, а на поле боя, от чего россиянам "было больно".

Главные истории дня

А вот в 2025 году знаменитость не смог обойти стороной громкий скандал в Белом доме, когда журналисты из окружения Дональда Трампа оконфузились вопросом об отсутствии делового наряда у президента Украины Владимира Зеленского. Он опубликовал фото в военной форме, а поверх нарисовал галстук, продемонстрировав, какие "костюмы" на самом деле носят украинские мужчины во время войны.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему друзья волнуются за Дмитрия Дикусара, который отказался от комфортной жизни ради защиты Родины.