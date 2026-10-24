Дмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Знаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс ЛьюисЗнаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс ЛьюисРуслан КравченкоКравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ КропивуКогда переходят на зимнее время в Украине: точная датаКогда переходят на зимнее время в Украине: точная датаНе афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службуНе афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службуПошел за подарком для девушки: в результате атаки РФ по Чабанам погиб 19-летний Виталий Марченко. ФотоПошел за подарком для девушки: в результате атаки РФ по Чабанам погиб 19-летний Виталий Марченко. ФотоДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийВ США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплылиВ США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплылиИллюстративное фото. ЛЭПКакие графики отключения будут действовать 24 октября: где не будет света"Это очень важно": Зеленский раскрыл, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 дней"Это очень важно": Зеленский раскрыл, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 дней

Дмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
474
Дмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. Фото
Дмитрий Дикусар вышел на связь после длительного молчания. Источник: facebook.com/dikusar

Хореограф и защитник Украины Дмитрий Дикуcар в последний раз появлялся на публике в конце 2025 года, когда занял кресло судьи шоу "Танцы со звездами", однако наконец то нарушил молчание. В свой 41-й день рождения знаменитость вышел на связь в сети и обратился к согражданам с важным призывом – верить в победу родной страны.

Послание украинцам танцор-воин оставил в своем Instagram. Дмитрий Дикуcар также поделился свежим фото, на котором предстал перед камерой в военной форме и с легкой улыбкой на лице. На редком кадре можно увидеть, что война оставила свой "отпечаток" на внешности хореографа: у него появилось значительно больше седых волос.

"Просто хочу напомнить, что люблю вас, и сказать: верьте в победу, как я в нее верю!", – написал артист.

Дмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. Фото

Дмитрий Дикусар обратился к украинцам в свой день рождения. Источник: instagram.com/dikusar_dmitriy

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
20,0 т.
"Война очень его изменила. Даже внешне". Как живет Дмитрий Дикусар, который почти год не выходит на связь, и почему за него волнуются друзья
20,0 т.
"Война очень его изменила. Даже внешне". Как живет Дмитрий Дикусар, который почти год не выходит на связь, и почему за него волнуются друзья
Анастасия КакунАнастасия Какун
3,2 т.
"Хотела бы весить 80 кг": Alyona Alyona сделала операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась лечь под нож хирурга
3,2 т.
"Хотела бы весить 80 кг": Alyona Alyona сделала операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась лечь под нож хирурга
Анастасия КакунАнастасия Какун
1,6 т.
Где смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участников
1,6 т.
Где смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участников

Кратким постом Дмитрий Дикусар вызвал бурные эмоции у своих подписчиков. Украинцы обратились к хореографу с самыми теплыми пожеланиями и, конечно, поблагодарили за службу:

"С днем рождения, Димчик! Пусть этот год станет для тебя не "еще одним", а "тем самым".

"Берегите себя. Верим в вас и в Украину".

"С днем рождения, Дима. Будь нам здоров и невредим. И спасибо за все".

"Присылайте сюда весточки почаще. Каждый раз радуюсь, когда вижу ваш новый пост. Верим в победу, спасибо за защиту Украины".

Дмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. Фото

В сети хореографа-воина поблагодарили за службу

Напомним, что Дмитрий Дикусар пополнил ряды Вооруженных сил Украины 27 февраля 2022 года. С того момента артист свел свое присутствие в публичном пространстве к минимуму, но все же время от времени радует поклонников искренними постами.

В день своего 38-летия, например, танцор-воин заговорил о кардинальных переменах в жизни. Дикусар заметил, что имел "выступление" со своей командой, правда, не на привычном паркете, а на поле боя, от чего россиянам "было больно".

Дмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. Фото

Танцор редко появляется в публичном пространстве. Источник: instagram.com/dikusar_dmitriy

А вот в 2025 году знаменитость не смог обойти стороной громкий скандал в Белом доме, когда журналисты из окружения Дональда Трампа оконфузились вопросом об отсутствии делового наряда у президента Украины Владимира Зеленского. Он опубликовал фото в военной форме, а поверх нарисовал галстук, продемонстрировав, какие "костюмы" на самом деле носят украинские мужчины во время войны.

Дмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. Фото

Дикусар показал, какие "костюмы" носят мужчины в Украине. Источник: instagram.com/dikusar_dmitriy

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему друзья волнуются за Дмитрия Дикусара, который отказался от комфортной жизни ради защиты Родины.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесафотографиисоцсетиДмитрий ДикусарДмитрий Дикусар
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!