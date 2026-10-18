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Дети Брэда Питта окончательно разорвали всякую связь с отцом, но актер не сдается: какой план придумал бывший муж Анджелины Джоли

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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icon 93
Дети Брэда Питта окончательно разорвали всякую связь с отцом, но актер не сдается: какой план придумал бывший муж Анджелины Джоли
Дети Брэда Питта окончательно разорвали всякую связь с отцом

Дети голливудского актёра Брэда Питта окончательно отдалились от отца: все шестеро сменили номера телефонов, поэтому актёр больше не может связаться с ними привычным способом. К тому же пятеро из шестерых детей бывших супругов уже отказались от знаменитой фамилии отца.

Однако 62-летний Питт не теряет надежды наладить отношения с семьёй и уже придумал, как попытаться это сделать. Как сообщает Daily Mail, актер рассчитывает, что планы его бывшей жены Анджелины Джоли чаще жить за пределами США помогут ему сблизиться с детьми.

Он также заручился поддержкой общих друзей, которые после развода, длившегося с 2016 по 2024 год, не стали ни на чью сторону.

Дети Брэда Питта окончательно разорвали всякую связь с отцом, но актер не сдается: какой план придумал бывший муж Анджелины Джоли

Питт не хочет терять связь с детьми

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"В прошлом он пытался связаться с детьми, хотя был уверен, что Анджелина прервет любое общение. Он выяснил, что все они изменили свои контактные данные. Однако это его не остановит", — рассказал один из собеседников издания.

По его словам, Питт готов сделать всё возможное, чтобы вернуть детей в свою жизнь. В то же время актёр не собирается торопить события и надеется, что со временем они сами будут готовы к возобновлению общения.

"Он не сдался, но не собирается связываться с ними сразу. Он надеется, что сможет восстановить отношения, и понимает, что для этого нужно подходящее время и место", – отметил другой источник, близкий к актеру.

Отношения Питта с детьми ухудшились после разрыва с Анджелиной Джоли в 2016 году. Тогда актриса обвинила бывшего мужа в физическом насилии во время конфликта на борту частного самолета. Питт отрицал это, а уголовных обвинений ему не предъявили.

Дети Брэда Питта окончательно разорвали всякую связь с отцом, но актер не сдается: какой план придумал бывший муж Анджелины Джоли

Отношения Питта с детьми ухудшились после разрыва с Анджелиной Джоли в 2016 году

Впоследствии дети поочередно начали отказываться от отцовской фамилии. В мае 2024 года дочь бывших супругов Шейло после достижения совершеннолетия подала заявление об изменении имени на Шейло Джоли. Суд удовлетворил её просьбу.

Её сестра Вивьен также использовала имя без фамилии Питта во время работы над бродвейским спектаклем вместе с матерью. Меддокс и Захара тоже отказались от фамилии отца, а Нокс убрал её из своего школьного аттестата об окончании обучения.

Особенно напряжёнными остаются отношения актёра со старшим сыном Паксом. В 2020 году тот опубликовал резкий пост в соцсети, в котором назвал отца "ужасным человеком" и обвинил его в том, что жизнь семьи превратилась в "постоянный ад".

Ранее OBOZ.UA писал, что Анджелину Джоли обвинили в проблемах Брэда Питта с алкоголем после 7 лет трезвости.

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