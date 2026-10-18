Дети Брэда Питта окончательно разорвали всякую связь с отцом, но актер не сдается: какой план придумал бывший муж Анджелины Джоли

Дети голливудского актёра Брэда Питта окончательно отдалились от отца: все шестеро сменили номера телефонов, поэтому актёр больше не может связаться с ними привычным способом. К тому же пятеро из шестерых детей бывших супругов уже отказались от знаменитой фамилии отца.

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Однако 62-летний Питт не теряет надежды наладить отношения с семьёй и уже придумал, как попытаться это сделать. Как сообщает Daily Mail, актер рассчитывает, что планы его бывшей жены Анджелины Джоли чаще жить за пределами США помогут ему сблизиться с детьми.

Он также заручился поддержкой общих друзей, которые после развода, длившегося с 2016 по 2024 год, не стали ни на чью сторону.

"В прошлом он пытался связаться с детьми, хотя был уверен, что Анджелина прервет любое общение. Он выяснил, что все они изменили свои контактные данные. Однако это его не остановит", — рассказал один из собеседников издания.

По его словам, Питт готов сделать всё возможное, чтобы вернуть детей в свою жизнь. В то же время актёр не собирается торопить события и надеется, что со временем они сами будут готовы к возобновлению общения.

"Он не сдался, но не собирается связываться с ними сразу. Он надеется, что сможет восстановить отношения, и понимает, что для этого нужно подходящее время и место", – отметил другой источник, близкий к актеру.

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Отношения Питта с детьми ухудшились после разрыва с Анджелиной Джоли в 2016 году. Тогда актриса обвинила бывшего мужа в физическом насилии во время конфликта на борту частного самолета. Питт отрицал это, а уголовных обвинений ему не предъявили.

Впоследствии дети поочередно начали отказываться от отцовской фамилии. В мае 2024 года дочь бывших супругов Шейло после достижения совершеннолетия подала заявление об изменении имени на Шейло Джоли. Суд удовлетворил её просьбу.

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Её сестра Вивьен также использовала имя без фамилии Питта во время работы над бродвейским спектаклем вместе с матерью. Меддокс и Захара тоже отказались от фамилии отца, а Нокс убрал её из своего школьного аттестата об окончании обучения.

Особенно напряжёнными остаются отношения актёра со старшим сыном Паксом. В 2020 году тот опубликовал резкий пост в соцсети, в котором назвал отца "ужасным человеком" и обвинил его в том, что жизнь семьи превратилась в "постоянный ад".

Ранее OBOZ.UA писал, что Анджелину Джоли обвинили в проблемах Брэда Питта с алкоголем после 7 лет трезвости.