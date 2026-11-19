Певец Дэвид Аксельрод готовится к новому этапу военной службы, который может вернуть его к активной музыкальной деятельности. Почти через год после мобилизации в Национальную гвардию Украины артист планирует перевестись в ее оркестр, а позже – создать совместную концертную программу и представлять украинскую музыку за рубежом.

Видео дня

Об этом исполнитель рассказал в интервью ТСН за кулисами концерта "Мій Music Hall". По словам Аксельрода, возможность время от времени возвращаться к творчеству важна не только для его карьеры, но и для психологического состояния военнослужащих, которые до полномасштабной войны занимались искусством.

"Именно это и поддерживает психическое здоровье. Я знаю, что творческим людям очень сложно. Они не могут перестроиться за это время. Поэтому я думаю, что хорошее руководство, хорошие командиры понимают, что это нужно, и позволяют этим заниматься", – объяснил певец.

Аксельрод также уточнил, что скоро исполнится год с начала его службы в Нацгвардии. Сейчас он занимается вопросом перевода в военный оркестр, с которым уже имел возможность выступить на сцене. Артист надеется, что переход пройдет успешно и он сможет и дальше работать с музыкантами.

"Сейчас я перевожусь в оркестр Национальной гвардии Украины. Мы сегодня как раз выступали с ним. Надеюсь, что все сложится и мы будем вместе работать и радовать людей", – поделился исполнитель.

РЕКЛАМА

В то же время возвращение к музыке может стать для Девида Аксельрода гораздо более масштабным проектом, чем отдельные выступления. Он хочет подготовить собственную программу вместе с оркестром и устроить гастроли не только по украинским городам, но и за пределами страны. Цель замысла – показать миру украинцев с другой стороны: не только как военных, защищающих государство, но и как творческих людей с личными историями и опытом.

"У меня есть большая идея – вместе с оркестром подготовить мою программу и отправиться не только по Украине, но и показать миру Украину: мы не просто военные – мы люди, которые занимались разным, а теперь защищают нашу страну", – рассказал певец.

Главные истории дня

Напомним, в декабре 2025 года жена артиста, продюсер Елена Мозговая, сообщила о его мобилизации в Национальную гвардию Украины. До этого Аксельрод присоединился к территориальной обороне в первые дни полномасштабного вторжения, а также занимался волонтерством с 2014 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее исполнитель долгое время не появлялся на публике из-за проблем со здоровьем. В 2022 году во время службы в ТрО он серьезно травмировал колено, после чего проходил реабилитацию. В сентябре 2025-го певец впервые за это время посетил публичное мероприятие – концерт "Мій Music Hall", организованный его женой.