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Где сейчас герой мема "Хватит п*здеть – надо помогать Украине", который влез в эфир израильских новостей, и как его изменила служба в ВСУ

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
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Где сейчас герой мема "Хватит п*здеть – надо помогать Украине", который влез в эфир израильских новостей, и как его изменила служба в ВСУ
Где сейчас герой мема "Хватит п*здеть – надо помогать Украине"

Герой вирусного мема "Хватит п*здеть – надо помогать Украине" Станислав Старостенко, который в 2022 году прославился благодаря эмоциональному обращению к украинцам в эфире израильского телевидения, сейчас служит в Вооруженных силах Украины. Мужчина присоединился к 5-й штурмовой бригаде, а недавно получил помощь от музыкантов и волонтеров Амила и Рамила Насировых из группы "Курган и Агрегат".

Об этом Амил рассказал в Threads, опубликовав фото со Старостенко у пикапа с тремя генераторами в багажнике. Оборудование приобрели для подразделения, в котором служит военный.

Где сейчас герой мема ''Хватит п*здеть – надо помогать Украине'', который влез в эфир израильских новостей, и как его изменила служба в ВСУ

Амил опубликовал фото со Старостенко. Источник: скриншот

"Посмотрите, для чьего батальона приобрели 3 генератора!" – подписал фотографию музыкант.

Амил Насиров также опубликовал видео, в котором подробнее рассказал о передаче генераторов военным. По его словам, приобрести оборудование удалось благодаря средствам, вырученным от концертов группы "Курган и Агрегат".

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Где сейчас герой мема ''Хватит п*здеть – надо помогать Украине'', который влез в эфир израильских новостей, и как его изменила служба в ВСУ

Старостенко вступил в ряды ВСУ. Источник: threads.com/@katyona.kyiv

"Добрый день! На деньги, вырученные от концертов, были приобретены три таких генератора – два огромных и один чуть поменьше – для бойцов 5-й штурмовой бригады, 2-го батальона беспилотных систем", – сообщил музыкант.

На видео сам Старостенко поблагодарил волонтеров и вспомнил фразу, которая сделала его известным: "И помните: "Не надо п*здеть – надо помогать Украине", как это делают Амил и Рамил".

Где сейчас герой мема ''Хватит п*здеть – надо помогать Украине'', который влез в эфир израильских новостей, и как его изменила служба в ВСУ

Старостенко вступил в ряды ВСУ. Источник: threads.com/@katyona.kyiv

В комментариях Насиров напомнил, чем именно прославился его знакомый. В начале полномасштабного вторжения России в 2022 году Старостенко ворвался в эфир израильского телевидения. Мужчина, ругаясь матом, говорил о необходимости защищать Украину от оккупантов.

"Не надо спорить, ребята. Надо помогать Украине. А вы только п*здите. Хватит болтать. Я в теробороне *башить буду русских. Поняли? А вы тут п*здите только", – заявил он на камеру на русском языке.

Видео быстро стало вирусным, а фраза "Хватит п*здеть – надо помогать Украине" превратилась в популярный мем. В частности, Старостенко вступил в ряды ВСУ и ушел на фронт в конце 2025 года. Сейчас он проходит службу в 5-й штурмовой бригаде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве.

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