Где смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участников

Уже сегодня, 24 октября, станет известно имя победителя международного песенного конкурса Детское Евровидение 2026. Представители 16 стран, среди которых и украинская артистка Эрика Колесниченко, выйдут на крупнейшую арену Мальты MFCC в поселке Та-Кали и своими зажигательными выступлениями попытаются доказать, что достойны главной награды – хрустального микрофона.

Видео дня

Трансляцию грандиозного шоу традиционно обеспечит "Суспільне Мовлення" в разных форматах. Все, что нужно знать о решающем этапе конкурса, расскажет OBOZ.UA.

Где и когда смотреть финал

Онлайн-трансляция финала Детского Евровидения 2026 начнется в 22:00 по киевскому времени. Шоу будет доступно для просмотра на нескольких площадках:

телеканале и сайте "Суспільне Культура";

сайте "Євробачення в Україні".

Каждая из платформ обеспечит показ конкурса с переводом на жестовый язык. Комментировать финал и задавать энергичный темп будет бессменный ведущий Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко.

Как поддержать Украину

В отличие от взрослой версии конкурса, правила Детского Евровидения не запрещают голосовать за представителя своей страны. Соответственно, украинцы могут поддержать 12-летнюю Эрику Колесниченко в важный день. Юная певица выйдет на сцену под номером 11 с песней NOT A LULLABY.

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Голосование будет проходить онлайн в два этапа на сайте JESC.TV. Первый начался 24 октября в 00:59 по киевскому времени и продлится до 21:59 этого же дня. Линии для голосования временно закроют непосредственно перед началом финала, а после завершения всех выступлений еврофанам дадут еще около 15 минут, чтобы поддержать фаворита.

Главные истории дня

Триумфатора Детского Евровидения 2026 традиционно объявят после подсчета баллов от национального жюри и зрителей. Их голоса распределятся в соотношении 50% на 50%.

Порядок выступлений финалистов и их песни

Нидерланды: Мария Драган – Stronger Together Кипр: Гарри Георгиу – Who I Can Be Португалия: Сальвадор Рио – Alma Черногория: Мия Вуйович – Muzika nas spaja Сан-Марино: Виоламари – Ruota panoramica Франция: Алек – Comment tu vas? Польша: Виктор Сас – Gravity Армения: Наре – BOO! Мальта: Беппе Каруана – Blue Bird Италия: Матео Труллу – Che Cos’è l’Amore? Украина: Эрика Колесниченко – NOT A LULLABY Северная Македония: Ана Стояноска – Idnata jas Ирландия: Калеб Кирван и Наоми Гриббен – Níos láidre Албания: Эслин Курти – Kërce me mua Грузия: Давит Ломидзе – Sun on the Rooftops Испания: Лукас Паулано – Cuore bello (te quiero, te quiero)

Ранее OBOZ.UA рассказал, что журналист-еврофан раскрыл горькую правду о Евровидении и о том, как иностранцы воспринимают Украину на конкурсе.