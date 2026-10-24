Где смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участников

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
армия России потериСилы обороны отминусовали почти 2 тыс. оккупантов и превратили в металлолом 5 танков армии РФ: данные ГенштабаКогда переходят на зимнее время в Украине: точная датаКогда переходят на зимнее время в Украине: точная датаМирный план для Путина: о чем договорились Украина, Европа и США в Осло и чего теперь ждать от Москвы. Интервью с БессмертнымМирный план для Путина: о чем договорились Украина, Европа и США в Осло и чего теперь ждать от Москвы. Интервью с Бессмертныматака шахедовРФ атаковала Украину 126 дронами, силы ПВО сбили 101 из них: последствия в областяхИлон Маск в Белом домеМаск написал провокационный пост об Украине: американцы в комментариях поставили его на место. Фото"Я не играю в игры": Зеленский высказался о дружбе Трампа с "великим гуманистом" Путиным"Я не играю в игры": Зеленский высказался о дружбе Трампа с "великим гуманистом" ПутинымНе только в Олешках: омбудсман уточнил, как будет действовать перемирие с РФНе только в Олешках: омбудсман уточнил, как будет действовать перемирие с РФВ российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. ВидеоВ российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. ВидеоСегодня хороший день, чтобы провести время с близкими и строить планы: гороскоп на 24 октября для всехСегодня хороший день, чтобы провести время с близкими и строить планы: гороскоп на 24 октября для всехВыпускала до 130 снарядов в день: артиллерист ВСУ рассказал об опыте работы с французской САУ CaesarВыпускала до 130 снарядов в день: артиллерист ВСУ рассказал об опыте работы с французской САУ Caesar

Где смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участников

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
93
Где смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участников
24 октября состоится финал Детского Евровидения 2026

Уже сегодня, 24 октября, станет известно имя победителя международного песенного конкурса Детское Евровидение 2026. Представители 16 стран, среди которых и украинская артистка Эрика Колесниченко, выйдут на крупнейшую арену Мальты MFCC в поселке Та-Кали и своими зажигательными выступлениями попытаются доказать, что достойны главной награды – хрустального микрофона.

Трансляцию грандиозного шоу традиционно обеспечит "Суспільне Мовлення" в разных форматах. Все, что нужно знать о решающем этапе конкурса, расскажет OBOZ.UA.

Где и когда смотреть финал

Онлайн-трансляция финала Детского Евровидения 2026 начнется в 22:00 по киевскому времени. Шоу будет доступно для просмотра на нескольких площадках:

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
16,3 т.
"Война очень его изменила. Даже внешне". Как живет Дмитрий Дикусар, который почти год не выходит на связь, и почему за него волнуются друзья
16,3 т.
"Война очень его изменила. Даже внешне". Как живет Дмитрий Дикусар, который почти год не выходит на связь, и почему за него волнуются друзья
Анастасия КакунАнастасия Какун
2,1 т.
"Хотела бы весить 80 кг": Alyona Alyona сделала операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась лечь под нож хирурга
2,1 т.
"Хотела бы весить 80 кг": Alyona Alyona сделала операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась лечь под нож хирурга
Анастасия КакунАнастасия Какун
16,2 т.
Невосполнимая утрата для украинского кино: от тяжелой болезни умер народный артист и звезда "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Федор Стригун
16,2 т.
Невосполнимая утрата для украинского кино: от тяжелой болезни умер народный артист и звезда "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Федор Стригун
Где смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участников

Финал Детского Евровидения 2026 начнется в 22:00. Источник: junior.eurovision.ua

Каждая из платформ обеспечит показ конкурса с переводом на жестовый язык. Комментировать финал и задавать энергичный темп будет бессменный ведущий Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко.

Как поддержать Украину

В отличие от взрослой версии конкурса, правила Детского Евровидения не запрещают голосовать за представителя своей страны. Соответственно, украинцы могут поддержать 12-летнюю Эрику Колесниченко в важный день. Юная певица выйдет на сцену под номером 11 с песней NOT A LULLABY.

Голосование будет проходить онлайн в два этапа на сайте JESC.TV. Первый начался 24 октября в 00:59 по киевскому времени и продлится до 21:59 этого же дня. Линии для голосования временно закроют непосредственно перед началом финала, а после завершения всех выступлений еврофанам дадут еще около 15 минут, чтобы поддержать фаворита.

Где смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участников

Украинцы могут проголосовать за Эрику Колесниченко на сайте JESC.TV. Источник: Corinne Cumming / EBU

Триумфатора Детского Евровидения 2026 традиционно объявят после подсчета баллов от национального жюри и зрителей. Их голоса распределятся в соотношении 50% на 50%.

Порядок выступлений финалистов и их песни

  1. Нидерланды: Мария Драган – Stronger Together
  2. Кипр: Гарри Георгиу – Who I Can Be
  3. Португалия: Сальвадор Рио – Alma
  4. Черногория: Мия Вуйович – Muzika nas spaja
  5. Сан-Марино: Виоламари – Ruota panoramica
  6. Франция: Алек – Comment tu vas?
  7. Польша: Виктор Сас – Gravity
  8. Армения: Наре – BOO!
  9. Мальта: Беппе Каруана – Blue Bird
  10. Италия: Матео Труллу – Che Cos’è l’Amore?
  11. Украина: Эрика Колесниченко – NOT A LULLABY
  12. Северная Македония: Ана Стояноска – Idnata jas
  13. Ирландия: Калеб Кирван и Наоми Гриббен – Níos láidre
  14. Албания: Эслин Курти – Kërce me mua
  15. Грузия: Давит Ломидзе – Sun on the Rooftops
  16. Испания: Лукас Паулано – Cuore bello (te quiero, te quiero)
Где смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участников

В финале конкурса встретятся представители 16 стран-участниц. Источник: instagram.com/junioreurovision

Ранее OBOZ.UA рассказал, что журналист-еврофан раскрыл горькую правду о Евровидении и о том, как иностранцы воспринимают Украину на конкурсе.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесаДетское Евровидение 2026фотографиипеснимузыкаЭрика КолесниченкоЭрика Колесниченко
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!