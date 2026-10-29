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Даша Астафьева призналась, за что ее упрекнула бабушка-учительница из прифронтового города после Радиодиктанта: это ложка дегтя в бочке меда

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
693
Даша Астафьева призналась, за что ее упрекнула бабушка-учительница из прифронтового города после Радиодиктанта: это ложка дегтя в бочке меда
Даша Астафьева рассказала о звонке от бабушки после Радиодиктанта. Источник: instagram.com/da_astafieva

Украинская исполнительница и волонтер Даша Астафьева рассказала, что получила лишь один негативный отзыв от родственников после прочтения Радиодиктанта национального единства 2026 года. Когда эфир завершился, со знаменитостью связалась ее бабушка-учительница из прифронтового города и раскритиковала за красноречивое обращение к хейтерам фразой "Встал и вышел".

Однако, как призналась Астафьева, такой комментарий был для нее вполне ожидаемым. Об этом она рассказала в интервью для "ТСН Гламур".

"Я не увидела ни одного негативного комментария. Но позвонила моя бабушка, учительница из прифронтового города. У нее был один негативный комментарий. Она меня всегда журит. И сегодня тоже немного пожурила. Она единственная, но так и должно быть. Я была к этому готова. Сказала, что фраза "Встал и вышел" – это ложка дегтя в бочке меда", – поделилась звезда.

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Даша Астафьева призналась, за что ее упрекнула бабушка-учительница из прифронтового города после Радиодиктанта: это ложка дегтя в бочке меда

Астафьева рассказала о критике бабушки после прочтения Радиодиктанта. Источник: Скриншот

Напомним, что Даша Астафьева столкнулась с волной негативных комментариев в сети после того, как объявили, что она будет читать Радиодиктант. Некоторые украинцы считали ее участие в акции неуместным, вспоминая ее прошлую карьеру, в частности съемки для журнала Playboy. Знаменитость не стала терпеть подобные упреки в свой адрес и с ноткой сарказма ответила всем недовольным в своих соцсетях.

Даша Астафьева призналась, за что ее упрекнула бабушка-учительница из прифронтового города после Радиодиктанта: это ложка дегтя в бочке меда

Звезда метко ответила хейтерам. Источник: Скриншот

С остреньким словцом обратиться к критикам Даша Астафьева решила и во время эфира Радиодиктанта национального единства 2026. После прочтения произведения артистку спросили о ее впечатлениях, на что она ответила: "Я хочу сказать всем своим хейтерам: встал и вышел", бросив ручку на стол.

Выражение "Встал и вышел" ученики часто слышали от учителей, когда нарушали установленные правила, однако в этом случае фраза была отсылкой к совместному треку Астафьевой и группы "Курган & Agregat" – "Вчителька".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Наталья Сумская, которую хейтили за чтение Радиодиктанта в 2025 году, резко прошлась по Даше Астафьевой.

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